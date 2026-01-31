美參院外委會通過多項涉台法案 FAPA：聚焦中國灰色威脅 深化美台戰略合作

圖為美國參議院，示意圖。（法新社）

美國聯邦參議院外交委員會通過多項台灣相關法案，聚焦台灣面對北京壓力或衝突時，可能遭遇的潛在風險。台灣人公共事務會（FAPA）對此表示，此舉彰顯對台政策仍為 2026 年美國立法議程的首要優先事項之一，並反映出在灰色地帶威脅與區域挑戰持續升高之際，美國堅定強化美台關係的努力。

參院外委會30日通過台灣相關法案，包括「台灣能源安全與反禁運法案」（Taiwan Energy Security and Anti-Embargo Act）、「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Cable Resilience Initiative Act）、「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）以及旨在擴大戰略電纜保護的「戰略海底電纜法案」（Strategic Subsea Cables Act）。這4項法案聚焦於台灣在面對北京壓力或衝突時，可能遭遇的潛在風險。

FAPA對此表示高度歡迎，FAPA總會長林素梅表示，中華人民共和國在台海造成的威脅既迫切且持續升高，參議院外交委員會在新年初始，即以跨黨派共識採取果斷行動，積極推進相關立法，展現了美國正在多方面強化對台支持的跨黨派承諾，並呼籲參議院儘速通過相關立法。本次外委會的行動也顯示，美國國會正將焦點擴展至中國傳統軍事威脅之外，將更多注意力轉向2026年初日益升高的灰色地帶行動。

FAPA指出，自2023年以來，蓄意破壞台灣周邊海底電纜已成中國的關鍵灰色地帶戰術之一，紐約時報報導也揭露，日前中國大量海上民兵船隻在東海集結，展示其動員能力，未來可用於封鎖式戰術，嚴重破壞台灣能源供應。「台灣能源安全與反禁運法案」、「台灣海底電纜韌性倡議法案」正是直接回應上述迫切風險，透過強化台灣能源韌性與保障關鍵通訊基礎設施，同時進一步深化美台戰略合作。

FAPA也呼籲，這三項挺台法案應立即提交參議院院會審議並表決，呼籲參議院領導層迅速行動，持續推進這股動能，儘速通過相關立法。

