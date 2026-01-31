為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨苗縣黨部黨代表大會 陳詩弦籲傾全力支持陳品安

    2026/01/31 11:04 記者張勳騰／苗栗報導
    民進黨苗栗縣長參選人陳品安，致詞時強調，她參選是一場關於苗栗未來的「價值選擇」的選舉。（苗栗縣黨部提供）

    民進黨苗栗縣長參選人陳品安，致詞時強調，她參選是一場關於苗栗未來的「價值選擇」的選舉。（苗栗縣黨部提供）

    民主進步黨苗栗縣黨部昨下午舉行黨代表大會，會中修正針對第四、五類公職選舉提名辦法；縣黨部主委陳詩弦也呼籲基層幹部務必團結一致，傾全力支持陳品安，共同守護苗栗。

    黨代表大會中，黨籍縣議員羅貴星、翁杰、許櫻萍、陳光軒等多位民代皆出席，陳詩弦也向全體縣黨代表介紹民進黨提名的縣長參選人陳品安，並呼籲基層幹部務必團結一致，傾全力支持陳品安。

    陳品安在致詞中分享了她的參選動機，強調改善苗栗在托育環境、法治廉能、交通與產業轉型上的急迫需求。陳品安最後感性致意，強調這不僅是一場選舉，更是一場關於苗栗未來的「價值選擇」。她拜託全體黨代表作她的後盾，一起努力翻轉苗栗、開創新局。

    針對第四、五類公職選舉，大會決議將《民主進步黨苗栗縣黨部第四、五類公職候選人提名辦法》第八條原本：「應採黨員參加投票25% （由戶籍屬該選區之全體黨員）與民意調查75%（該選區之公民）之比例方式兩者合算積分較高者依序產生提名」。修改為：「應採該選區全面民意調查（全民調）作為提名依據」。象徵未來苗栗縣民進黨黨務運作將更趨向民意導向。

    民進黨苗縣黨部召開黨代表大會，會中決議傾全力挺陳品安，守護苗栗。（苗栗縣黨部提供）

    民進黨苗縣黨部召開黨代表大會，會中決議傾全力挺陳品安，守護苗栗。（苗栗縣黨部提供）

