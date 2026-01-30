為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    造謠被丟包替代役也是傷害！ 王婉諭：請大家給真相時間、家屬空間

    2026/01/30 10:37 即時新聞／綜合報導
    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    溫姓替代役男日前在台64線快速道路遭多元計程車丟包，被後續經過車輛輾斃，溫男後來被證實是從政治大學雙主修畢業的高材生，溫男的同袍、師長與親友皆的評價打臉先前對溫男惡意言論的指控。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，她昨晚收到「台64線計程車丟包乘客」一案的受害者家屬來訊，事發後，許多媒體指稱死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但在行車影像曝光後，證明了他幾乎全程靜默，與報導內容有極大落差，家屬表示「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛。」

    王婉諭在臉書PO文表示，請大家給真相一點時間，也給家屬一點空間，昨晚，收到「台64線計程車丟包乘客」一案的受害者家屬來訊，讓她決定寫下這段話，事發後，許多媒體指稱死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但在行車影像曝光後，證明了他幾乎全程靜默，與報導內容有極大落差，家屬表示「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛。」

    王婉諭指出，這是受害者家屬傳來的訊息，也是他們最真實的心聲，身為過來人，她非常清楚，當重大變故發生時，外界鋪天蓋地的揣測與標籤，往往是家屬最難以承受的壓力，所以，當年我選擇第一時間站在警局前面對媒體與大眾，就是為了不讓錯誤的報導與流言，定義了我們所經歷的一切，但如今，因為輿論所造成的二次傷害，正在溫姓男子的家屬身上再次上演。

    王婉諭續指，想請求大家，在司法還原真相之前，不妄加揣測，拒絕轉傳那些未經證實、誇大聳動的細節。也希望媒體朋友們，保持冷靜與耐心，等待事實的浮現，讓司法去釐清真相，輿論的冷靜，往往是在混亂當下對家屬最大的善意。

    王婉諭直言，停止不實消息的流傳，把安靜與尊重的空間留給家屬，這是現階段他們最需要的支持，也是我們社會應有的克制與成熟。

