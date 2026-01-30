為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    惡火狂燒恐怖畫面曝！台中寢具行大火延燒7店面 緊鄰2間加油站

    2026/01/30 12:02 記者許國楨／台中報導
    台中市北屯區祟德路與天津路口今（30）日上午驚傳猛烈火警，上午10點16分，住商混合區突然冒出大量濃煙，短短數分鐘內火勢全面失控，烈焰從一樓店面竄出，整排共8間鐵皮建物瞬間陷入火海。（記者廖耀東攝）

    火舌翻捲、黑煙直衝天際，宛如一條黑色巨龍盤據街口。台中市北屯區祟德路與天津路口今（30）日上午驚傳猛烈火警，上午10點16分，住商混合區突然冒出大量濃煙，短短數分鐘內火勢全面失控，烈焰從一家寢具行竄出，沒多久整排共8間鐵皮建物瞬間陷入火海，場面驚悚駭人。

    現場可見起火建物整棟被烈火吞噬，鐵門被高溫燒得扭曲變形，屋內寢具裝潢不斷助長火勢，火舌沿著樑柱與天花板狂竄，滾滾黑煙直衝高空，在街區上空形成厚重煙柱，遠在數公里外仍清楚可見。地面滿是掉落燃燒物與水線，空氣中瀰漫刺鼻焦味。

    消防人員獲報後火速集結，第八大隊、文昌分隊等共12個單位陸續抵達，26輛消防車、53名消防人員全面投入灌救。由於現場為住商混合區，且緊鄰兩間加油站，火場安全風險極高，指揮官緊急拉大封鎖線，並調派多線水柱壓制火勢，避免火焰向周邊延燒。

    消防人員頂著高溫濃射水灌救，火光映照下，整條街彷彿被橘紅色烈焰吞沒接連波及至少5間店面，所幸目前初步排除人員受困。

    中市北屯區祟德路與天津路口今（30）日上午驚傳猛烈火警，由於起火地點緊鄰加油站，引發驚慌。（記者廖耀東攝）

    第一線消防人員疲於奔命，直接坐在火場旁稍作休息。（記者廖耀東攝）

    台中市北屯區崇德路與天津路口，一處傢俱賣場「好傢在」等店家發生大火，警消人員出動數十輛前往搶救，無人員傷亡。（記者廖耀東攝）

