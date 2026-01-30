為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    頂大生遭司機丟包台64線案 叫車平台Bolt發聲了

    2026/01/30 10:37 記者楊雅民／台北報導
    一名25歲擁有頂大學歷的溫姓替代役男，25日凌晨搭乘Bolt叫車平台多元計程車返家，遭司機「丟包」在台64線上，遭4車輾過身亡，Bolt台灣總經理曾憲竑表示，該司機第一時間已停權。（Bolt提供）

    一名25歲擁有頂大學歷的溫姓替代役男，25日凌晨搭乘Bolt叫車平台多元計程車返家，遭司機「丟包」在台64線上，遭4車輾過身亡，Bolt台灣總經理曾憲竑表示，該司機第一時間已停權。（Bolt提供）

    一名25歲擁有頂大學歷的溫姓替代役男，25日凌晨搭乘Bolt叫車平台多元計程車返家，遭司機「丟包」在台64線上遭4車輾過身亡，Bolt台灣總經理曾憲竑表示，該司機第一時間已停權。

    曾憲竑表示，Bolt第一時間知道該事件後，已立即連絡司機並對其停權處理，由於該案已進入刑事調查，Bolt將全力配合相關機關的調查工作，協助釐清事故發生的經過與相關事實，現階段公司不便就相關細節進一步對外說明，

    曾憲竑指出，Bolt有要求加入車輛要投保乘客第三責任險，此案因還涉及後方肇事4輛車輛，肇責尚未釐清，後續處理將待警方和刑事調查結果出爐，才能確認如何處理。

    對於1月25日發生於台64線快速道路的這起嚴重事故，Bolt深感哀痛與不捨，並向在此次事件中失去摯親的家屬與親友，致以最深切的哀悼。

