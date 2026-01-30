為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白今拚「三大惡法」清倉 王婉諭怒轟：國會嚴重失能！

    2026/01/30 10:41 即時新聞／綜合報導
    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    立法院今將迎來本會期最後一次院會，藍白恐聯手闖關為中天解套「衛星廣播電視法修正案」、意圖使涉貪立委脫罪的「立法院組織法修正案」、為救國團和婦聯會黨產解套的「黨產條例修正案」。對此，時代力量黨主席、前立委王婉諭嘆說，「把自己想過、想自肥的法案，在完全沒有委員會審查的情況下，一次清倉、一次闖關。這就是現在國會民主與議事程序，嚴重失能的寫照」。

    王婉諭今日於臉書發文提及，有人問我：「婉諭，你昨天提到的三大惡法，今天真的都會表決嗎？」

    王婉諭坦言，「我不知道，議程要等到院會開始前才會定案」。但可以確定的是，這三項法案，原則上都已經走完「逕付二讀」後一個月的冷凍期，而國民黨也在本週刻意安排協商，讓程序走個形式上的過場。

    也就是說，只要國民黨決定排案，今天就很可能直接力拼二、三讀。最可怕的是，如果他們在表決時再提出「再修正動議」，那麼最後通過的條文版本，台灣社會甚至無法即時掌握。

    在立法院會期的最後一天，把自己想過、想自肥的法案，在完全沒有委員會審查的情況下，一次清倉、一次闖關。這就是現在國會民主與議事程序，嚴重失能的寫照。

    王婉諭直指，而更荒謬的是，這些法案跟國家利益、人民權益毫無關聯，到底有什麼正當性，可以這樣暴衝修法、硬闖三讀？以《不當黨產處理條例》為例，這項修法說穿了，就是國民黨為了「活下去」，必須設法把過去掌控的不當黨產拿回來。

    王婉諭進一步提到，這些錢有多少？舉「婦聯會」為例就好。從1955年開始，在中國國民黨統治下，以「進口結匯1美元、附徵 5角台幣」的方式，在毫無法源依據的情況下，強制向全國進出口貿易商收取所謂的「勞軍捐」。這些錢，全數被指定匯入宋美齡所成立的婦聯會帳戶。長年累積下來，婦聯會握有將近400億元的不當黨產，這些錢，來自國庫，也來自每一位人民的口袋。

    王婉諭最後說，如今，國民黨為了討回這些不義之財，竟然可以如此毫不避諱地修法洗白，實在讓人難以接受。更諷刺的是，整個會期即將結束，立法院卻連一條總預算都還沒審，創下史無前例的紀錄。但這些立委不但毫無反省，甚至還準備在最後一刻爆衝立法。這些即將被強行闖關的法案，背後究竟還藏了多少分贓與交換的細節？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播