藍白今拚「三大惡法」清倉 王婉諭怒轟：國會嚴重失能！

立法院今將迎來本會期最後一次院會，藍白恐聯手闖關為中天解套「衛星廣播電視法修正案」、意圖使涉貪立委脫罪的「立法院組織法修正案」、為救國團和婦聯會黨產解套的「黨產條例修正案」。對此，時代力量黨主席、前立委王婉諭嘆說，「把自己想過、想自肥的法案，在完全沒有委員會審查的情況下，一次清倉、一次闖關。這就是現在國會民主與議事程序，嚴重失能的寫照」。

王婉諭今日於臉書發文提及，有人問我：「婉諭，你昨天提到的三大惡法，今天真的都會表決嗎？」

王婉諭坦言，「我不知道，議程要等到院會開始前才會定案」。但可以確定的是，這三項法案，原則上都已經走完「逕付二讀」後一個月的冷凍期，而國民黨也在本週刻意安排協商，讓程序走個形式上的過場。

也就是說，只要國民黨決定排案，今天就很可能直接力拼二、三讀。最可怕的是，如果他們在表決時再提出「再修正動議」，那麼最後通過的條文版本，台灣社會甚至無法即時掌握。

在立法院會期的最後一天，把自己想過、想自肥的法案，在完全沒有委員會審查的情況下，一次清倉、一次闖關。這就是現在國會民主與議事程序，嚴重失能的寫照。

王婉諭直指，而更荒謬的是，這些法案跟國家利益、人民權益毫無關聯，到底有什麼正當性，可以這樣暴衝修法、硬闖三讀？以《不當黨產處理條例》為例，這項修法說穿了，就是國民黨為了「活下去」，必須設法把過去掌控的不當黨產拿回來。

王婉諭進一步提到，這些錢有多少？舉「婦聯會」為例就好。從1955年開始，在中國國民黨統治下，以「進口結匯1美元、附徵 5角台幣」的方式，在毫無法源依據的情況下，強制向全國進出口貿易商收取所謂的「勞軍捐」。這些錢，全數被指定匯入宋美齡所成立的婦聯會帳戶。長年累積下來，婦聯會握有將近400億元的不當黨產，這些錢，來自國庫，也來自每一位人民的口袋。

王婉諭最後說，如今，國民黨為了討回這些不義之財，竟然可以如此毫不避諱地修法洗白，實在讓人難以接受。更諷刺的是，整個會期即將結束，立法院卻連一條總預算都還沒審，創下史無前例的紀錄。但這些立委不但毫無反省，甚至還準備在最後一刻爆衝立法。這些即將被強行闖關的法案，背後究竟還藏了多少分贓與交換的細節？

