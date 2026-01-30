為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    劉書彬質詢游盈隆中配參政權 張育萌：連主管機關都搞錯

    2026/01/30 10:34 即時新聞／綜合報導
    民眾黨黨團下月將遞補6位不分區立委，其中包括將成為我國首位中配立委的李貞秀，白委劉書彬為此質詢中選會主委被提名人游盈隆，張育萌質疑，《國籍法》主管機關是內政部而非中選會，身為政治系教授的劉書彬，怎麼連主管機關都搞錯？（資料照）

    立法院民眾黨黨團下月將遞補6位不分區立委，其中包括將成為我國首位中配立委的李貞秀，依目前法規李貞秀必須放棄中國籍，民眾黨創黨主席柯文哲卻稱「民進黨逼死人民！」白委劉書彬為此質詢中選會主委被提名人游盈隆，台灣青年世代共好協會理事長張育萌則質疑，《國籍法》主管機關是內政部而非中選會，身為政治系教授的劉書彬，怎麼連主管機關都搞錯？

    張育萌在臉書發文指出，劉書彬質詢又搞錯對象——真的是我看過最雷的立委，沒有之一。他表示游盈隆被提名當中選會主委，所以到立法院接受提問——劉書彬為了替即將上任的同事洗地，問游盈隆說「中國配偶可以參政⋯⋯但就任一年之內，必須提出放棄中國國籍，否則就撤銷資格」，質疑「這是否侵害憲法保障的平等參政權？」游盈隆回答說「內政部有自己主張，中選會幾乎沒有主張的立場。」

    張育萌表示，「游盈隆講得非常委婉，我幫忙翻譯一下——中配就職後必須放棄中國籍，是根據《國籍法》20條。那《國籍法》 的主管機關是誰呢？是內政部」。

    張育萌說明，簡單來說，如果你登記參選，縣市的選委會和中選會會審查資格。但這個資格審查，指的是年齡有沒有到門檻，有沒有曾經貪污判刑，這類「不得登記為候選人」的情況。不管是有中國國籍或美國國籍，中選會不會不讓你登記參選。只是當選就職後，內政部會要你提出放棄國籍的證明。

    張育萌直言，請劉書彬委員聽清楚，當選後如果有雙重國籍而被解職，是內政部管的——劉書彬不要看到選舉就見獵心喜，以為所有跟選舉有關的事，都是中選會管好嗎？游盈隆是被提名當「中選會主委」，不是內政部長。這就是為什麼游盈隆會「無法回答」。

    張育萌諷刺，結果，劉書彬問完自己說「那這個部分應該是行政院⋯⋯這個可能秘書長⋯⋯要去回應的⋯⋯」對此張育萌也質疑，「你都知道要問行政院了，那還問游盈隆幹嘛？」

    張育萌強調，中選會名單當然要嚴審，立委也當然該好好監督。各黨依照自己的立場，用提問來攻防，這都很正常——但要幫同黨同事喊聲之前，拜託先讀點書好不好。劉書彬不是政治系教授嗎，怎麼連主管機關都搞錯？

    張育萌提到，民眾黨這個會期，內政委員會也有委員，就是麥玉珍——沒錯，就是8樓辦公室一直被劉書彬覬覦的麥玉珍。他也為此在文末酸「求求劉書彬，趕快搬完辦公室，找到空檔就拜託讀點書」。

    立法院民眾黨黨團即將於下（2）月遞補6位不分區立委，其中，李貞秀即將成為我國首位中配立委。（資料照）

    熱門推播