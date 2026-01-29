鄭麗文稱「中國是親人」 吳靜怡轟：送毒蘋果給台灣人的惡皇后

國民黨主席鄭麗文昨日稱「美國是恩人，中國是親人，我不能兩個都選嗎？」，引發各界議論批評。（資料照）

國民黨與中國共產黨2月2日至4日將進行「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨主席鄭麗文昨稱，雖然美國曾經是台灣的「恩人」，「但大陸是我們的親人」。對此媒體人吳靜怡質疑，鄭麗文身為女性領導人，怎麼能合理化一位用言語逼迫、行動威脅的家暴者？她也批評鄭麗文的說法，絕對是對國民黨黨史、對中華民國歷史、甚至對台灣現實安全處境的全面否認，並諷刺鄭麗文有如送毒蘋果給台灣人的惡皇后。

吳靜怡在臉書發文表示，如果中共不會骨肉相殘，為何飛彈還對著台灣？鄭麗文應該先把黨徽十二芒星改成五星再來講！她也質疑，鄭麗文身為女性領導人，怎麼能合理化一位用言語逼迫、行動威脅的家暴者？

吳靜怡指出，鄭麗文公開表示「美國是恩人，中國是親人」、「骨肉不會相殘」，這絕對是對國民黨黨史、對中華民國歷史、甚至對台灣現實安全處境的全面否認，中華民國為何會到台灣？豈不就是國共內戰的骨肉相殘嗎？忘記歷史的人，注定會重蹈覆轍。

吳靜怡也直言，如果中國共產黨真的是「親人」，那為什麼解放軍的飛彈至今仍然對準台灣？她強調中國不但沒有放棄對台動武，還在《反分裂國家法》中明文授權「非和平手段」，每年以軍機、軍艦包圍台灣，公開宣稱統一是必須完成的任務。

吳靜怡也諷刺，鄭麗文身為國民黨的黨主席，應該要先把自家黨徽改一改，把那象徵革命、反極權、反共產專政的白日十二芒星改成五星旗的五星，如果連國民黨自己都不做的事，為什麼要其他人選擇相信？你們可以先拋棄中華民國、放棄美國護照和資產，李彥秀、柯志恩都可以舉家示範起來，不然講再多都是放屁。

吳靜怡也質疑，鄭麗文是當代新女性，怎麼會相信一位獨裁家暴者的愛呢？要台灣人嫁給這種人，豈不就像是把台灣人送去餵鱷魚，而她真正期待的，是希望自己最後才被吃掉吧！

吳靜怡在文末也批評，「鄭麗文如果是韓國瑜口中的童話故事，那麼角色應該是送毒蘋果給台灣人的惡皇后吧！少在那邊玷污我的白雪公主」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

