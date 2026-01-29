姦殺馬國女大生三度判死 梁育誌更二審改判無期徒刑

性侵勒殺馬國女大生三度判死，凶嫌梁育誌更二審改判無期徒刑。（記者陳文嬋攝）

性侵勒殺馬來西亞女大生凶嫌梁育誌三度判死，高等法院高雄分院今天更二審宣判，針對強制性交而故意殺害鍾女，改判無期徒刑，褫奪公權終身，又涉犯強盜罪，處有期徒刑8年。

台南市長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生2020年10月28日晚間返回住處途中，遭高雄市阿蓮區男子梁育誌以麻繩勒住脖子，強拖至路旁性侵後，勒死棄屍阿蓮山區。

法院一審、二審均判梁男死刑，最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更一審仍判處死刑，為限縮判處死刑判決條件以來，更審後仍判處死刑首例。

但最高法院認為應依數罪分論、併罰，且梁男可能是計劃性侵、再提升為殺人犯意，未必自始就是計畫性侵殺人，犯意有待釐清，撤銷發回高雄高分院，進入更二審。

高等法院高雄分院今天更二審宣判，針對梁育誌所犯強制性交而故意殺害被害人，與強盜罪必須分論併罰，同時認定被告並非事前預謀有計畫殺人，但是有間接故意殺人，並參酌凱旋醫院、嘉南療養院，關於矯正教化可能性降低再犯社會復歸可能性量刑鑑定，以及各醫師、心理師、教誨師等意見，針對梁育誌強制性交而故意殺害被害人，改判無期徒刑，又涉犯強盜罪，處有期徒刑8年。

