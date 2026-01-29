為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中大雅土風舞老師遇男子攀談 隨即遭砍8刀、頸部10公分刀傷急救中

    2026/01/29 10:43 記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導
    男子砍人後衝上國道被撞。（民眾提供）

    男子砍人後衝上國道被撞。（民眾提供）

    台中大雅今早發生持刀攻擊事件，李姓土風舞老師遭到不明男子持刀砍殺，頸部、額頭、手臂等多處被砍，身中8刀，尤其頸部傷口很深，刀傷約10公分刀，送中港澄清醫院急救，目前插管，緊急開刀治療，未脫離險境。

    這名老師到院時意識清楚，但頸部有10公分刀傷，傷口很深，左臂、背部、額頭等共有8處刀傷，目前插管，緊急送開刀房。

    據了解李姓土風舞老師今天上午要到大雅一處籃球場教學，住在附近的嫌犯突然跑來攀談，雙方疑似發生口角，男子突然拿出刀子對李老師砍殺，嚇得李老師濺血逃跑，頸部傷勢嚴重。

    嫌犯徒步逃上國道被撞雙腿骨折醫救治

    隨後國道1號北上174.9公里處台中市大雅段傳來離奇車禍事故，1名男子倒臥國道路面，導致國1北上車流大量回堵，國道警方在場處理事故，由於大雅區今早傳出一名男子砍傷土風舞老師，警方證實男子徒步逃上國道被撞，雙腿骨折，男子送醫救治中。

    前市議員吳顯森說，教土風舞的李老師在地方非常活躍，社區活動常會找李老師來幫忙主持，平日上午約有30多名學員學跳舞，希望她能度過難關，趕快康復。

    李老師兒子表示，「現在神經病很多」一早接到爸爸電話驚慌指稱「媽媽被人砍了！」媽媽頸部傷口很深，插管治療開刀，希望沒有生命危險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播