台中大雅土風舞老師遇男子攀談 隨即遭砍8刀、頸部10公分刀傷急救中

男子砍人後衝上國道被撞。（民眾提供）

台中大雅今早發生持刀攻擊事件，李姓土風舞老師遭到不明男子持刀砍殺，頸部、額頭、手臂等多處被砍，身中8刀，尤其頸部傷口很深，刀傷約10公分刀，送中港澄清醫院急救，目前插管，緊急開刀治療，未脫離險境。

這名老師到院時意識清楚，但頸部有10公分刀傷，傷口很深，左臂、背部、額頭等共有8處刀傷，目前插管，緊急送開刀房。

請繼續往下閱讀...

據了解李姓土風舞老師今天上午要到大雅一處籃球場教學，住在附近的嫌犯突然跑來攀談，雙方疑似發生口角，男子突然拿出刀子對李老師砍殺，嚇得李老師濺血逃跑，頸部傷勢嚴重。

嫌犯徒步逃上國道被撞雙腿骨折醫救治

隨後國道1號北上174.9公里處台中市大雅段傳來離奇車禍事故，1名男子倒臥國道路面，導致國1北上車流大量回堵，國道警方在場處理事故，由於大雅區今早傳出一名男子砍傷土風舞老師，警方證實男子徒步逃上國道被撞，雙腿骨折，男子送醫救治中。

前市議員吳顯森說，教土風舞的李老師在地方非常活躍，社區活動常會找李老師來幫忙主持，平日上午約有30多名學員學跳舞，希望她能度過難關，趕快康復。

李老師兒子表示，「現在神經病很多」一早接到爸爸電話驚慌指稱「媽媽被人砍了！」媽媽頸部傷口很深，插管治療開刀，希望沒有生命危險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法