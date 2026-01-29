為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男童百貨公司走失 機靈背出母電話 大安警助團圓

    2026/01/29 10:40 記者鄭景議／台北報導
    男童反應機敏，迷途走到松山區後仍能清楚背出母親電話，在熱心民眾撥號後，由員警火速載送陳女前往接人，母子兩人平安團聚。（記者鄭景議翻攝）

    29歲的陳姓女子前日帶著8歲兒子前往台北市大安區一家百貨公司逛街，沒想到男童在人潮中意外與家人走散，陳女遍尋不著焦急向警方求助。大安分局敦化南路派出所員警獲報立即展開搜尋，所幸男童反應機敏，迷途走到松山區後仍能清楚背出母親電話，在熱心民眾撥號後，由員警火速載送陳女前往接人，母子兩人平安團聚，圓滿落幕。

    大安分局敦化南路派出所指出，員警前日接獲陳姓女子報案，指稱她就讀國小的8歲兒子在逛百貨公司時，疑似因為被商品吸引而脫離家人視線，等到她結帳轉身時，男童已經消失在人群中。員警見陳女情緒激動、語帶哽咽，先行安撫其情緒，並依據她提供的男童當日衣著特徵與長相，通報線上巡邏警力展開地毯式協尋。

    就在警方調閱監視器畫面尋人時，陳女突然接到一通陌生來電，一名熱心民眾在電話中表示，於松山區八德路二段附近發現一名男童獨自在街頭徘徊。該名男童面對陌生人詢問時表現得相當沉穩，不僅沒有哭鬧，還精準背出母親的行動電話號碼，民眾這才順利與陳女取得聯繫。

    員警得知男童已在不遠處被尋獲且安全無虞，隨即主動駕駛巡邏車載送陳女前往八德路現場。陳女一見到兒子平安無事，激動地將孩子擁入懷中，不斷感謝熱心路人的幫忙。陳女事後對警方即時且熱心的協助表示由衷感激，直誇警察的服務效率與熱心民眾的善舉，讓她能在短時間內找回愛子。

    大安分局呼籲，家長帶著孩童前往百貨公司、賣場或人潮擁擠的公共場所時，應隨時注意孩童動向，避免其離開視線。警方也建議，平日應教導孩童背誦家長的聯絡電話或地址，並叮囑孩童若不慎走失應留在原地或找尋穿著制服的人員求助，以利在發生意外時能第一時間平安與家人重逢。

