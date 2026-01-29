為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陸軍用中資APP剪輯特戰片 馬文君質疑演訓機密「直送中國」

    2026/01/29 09:16 記者劉宛琳／台北報導
    陸軍特戰部隊繩降訓練的畫面使用中國的影片編輯軟體剪映（CapCut）國際版剪輯，國民黨立委馬文君質疑，剪映可無限制使用素材，不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端洩漏機密。（馬文君辦公室提供）

    陸軍特戰部隊繩降訓練的畫面使用中國的影片編輯軟體剪映（CapCut）國際版剪輯，國民黨立委馬文君質疑，剪映可無限制使用素材，不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端洩漏機密。（馬文君辦公室提供）

    陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，使用中國的影片編輯軟體「剪映」（CapCut）國際版剪輯，片尾更出現軟體商標。國民黨立委馬文君表示，該公司去年6月發布新條款聲明，若將素材上傳雲端編輯，剪映可無限制使用素材；她質疑，這段時間不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。

    馬文君指出，問題在於，陸軍雖然使用剪映國際板剪輯，但畢竟是中國軟體，且該公司2025年6月發布的新條款聲明，若將素材上傳雲端編輯，剪映可以無償、無限制使用素材，並永久作為商業、非商業用途使用。

    馬文君表示，這再再顯示國防部雖然一再禁止部隊使用中資設備、產品、零組件，卻一再發生官兵不慎使用的狀況，產生軍機可能外洩的疑慮，基層士兵沒保密危機意識，就連上級軍官及陸軍高層也沒意識到問題嚴重性，還讓有爭議的影片釋出媒體。這段時間不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。

    馬文君說，國軍不是沒有編列預算，為何不循正常管道購置無中資疑慮的正版軟體供官兵使用，卻貪圖免費軟體使用於訓練影片剪輯，產生可能的洩密疑慮。

    馬文君批評，從行車紀錄器買到中國製淘寶貨，再到使用中資軟體剪輯演訓影片，國軍每天都在強調保密、強調敵情威脅，結果自己卻將機敏訓練畫面送上中資雲端，這種矛盾與荒謬，國防部難道看不見嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播