    首頁 > 政治

    鄭麗文稱美國恩人、中國親人 葉耀元：哪個親人會整天喊要武力消滅你

    2026/01/29 09:10 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文28日主持中常會，並就兩岸議題發表談話。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文28日主持中常會，並就兩岸議題發表談話。（記者張嘉明攝）

    國、共兩黨將於2月開啟時隔9年「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨主席鄭麗文昨日稱「美國是恩人，中國是親人，我不能兩個都選嗎？」，引發各界議論批評，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對鄭麗文的說法提出質疑「哪一個親人會整天喊說要武力消滅你的存在？」、「原來貴黨回報恩人的方式就是散佈疑美論、疑川論、擋國防預算條例跟其他增進台美關係的法案」。

    對此周軒在臉書發文批評，「有哪一個親人會整天拿飛彈對著自己？有哪一種親人會動不動就把飛機跟船開到你家門口？有什麼樣的親人會一天到晚跟其他人講說你的就是我的，你是我不可分割的一部分？」

    葉耀元也在臉書轉貼周軒的發文，並對鄭麗文的說法提出3點質疑。其一，「你所謂的親人正在跟恩人對幹，所以你的恩人為什麼會覺得你可以在兩造競爭對抗的環境下繼續讓你玩兩手政策？」

    其二，「哪一個親人會整天喊說要武力消滅你的存在？」其三，「原來貴黨回報恩人的方式就是散佈疑美論、疑川論、擋國防預算條例跟其他增進台美關係的法案。來來來，你就直接講假設明天要表決台美關稅條例，貴黨的態度是什麼？」

