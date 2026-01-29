為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    他問「中國這地區給台統治會怎樣？」 中網友翻牆狂刷一排

    2026/01/29 00:42 即時新聞／綜合報導
    台灣網友在社群PO出中國潮汕一帶地圖，詢問如果由中華民國統治會如何？引發熱議。（圖翻攝自Threads）

    台灣網友在社群PO出中國潮汕一帶地圖，詢問如果由中華民國統治會如何？引發熱議。（圖翻攝自Threads）

    台灣有網友最近在社群PO出中國潮汕一帶地圖，詢問如果由中華民國統治會如何？貼文曝光後引發熱議，還有大批中國網友留言，意外的是，留言區竟然一片和平，不少中國網友甚至詢問：「可以擴大版圖嗎？」

    Threads明前有人PO出中國潮汕地區地圖，涵蓋了廈門、漳州、潮州、汕頭、揭陽等城市，詢問「這塊地方如果是中華民國統治會怎樣？」至今已累積逾300萬次觀看、超過5.5萬人按讚、數千人留言。

    令人意外的是，這篇引戰程度滿點的貼文，留言區竟然和平一片，許多中國網友留言，「謝謝，活動包含上海嗎」、「我不敢想月休8天的生活我會不會爽死」、「請問什麼時候開始」、「考不考慮再往上擴大些版圖」、「丟離摟謀這就是自由的感覺嗎」、「求求你們了，把南京收了吧」、「憑什麼只有廣東福建，我們山東哪裡不好了？」

    台灣網友也覺得不可思議，「難得看到繁簡大和平」、「留言區是在和平三小笑死」、「超好笑留言區分兩派，台灣人：我們沒有想統治別的國家想法的習慣；中國人：謝謝，什麼時候開始？」、「上一次看到那麼和平的留言區還是在pornhub」、「中華民國政府：又有地方可以裝測速照相了」。

