白營國防條例漏洞百出 張育萌：完全暴露就是群軍盲

民眾黨團總召黃國昌昨（26日）公布民眾黨版國防特別條例，將總額上限設為新台幣4000億元，且採取一年一期方式編列。台灣青年世代共好協會理事長張育萌認為，黃國昌的理直氣壯，完全證明「無知就是力量」，民眾黨自提的《國防特別條例》，完全暴露他們就是一群軍盲。

張育萌26日在臉書發文提到，黃國昌黃國昌裝神弄鬼跑去美國，又從機密會議偷拿資料，最後交出來的版本「無聊到不行」，就是直接把「採購武器名稱」抄進法條裡而已，把《國防特別條例》搞成徹徹底底的《軍購條例》，除了對美軍購，其他條文通通刪掉。張舉例，行政院版包括要提高「戰備庫存」，把彈藥從30天提高到120天，讓台灣被圍堵也不會彈盡援絕，但這條被黃國昌刪了。

張育萌續指，原先要採購能用人工智慧開啟戰場「上帝視角」的「C5ISR 系統」，1.25兆預算有三分之一要來做「非紅供應鏈」等等，都被黃國昌否決，張質疑：「黃國昌照三餐炮轟對美軍購黑箱，那現在把『對美軍購以外』的項目全部刪掉，是什麼神鬼邏輯？」

張育萌提及，黃國昌先前罵說立委要知道採購項目還要自己去看美國國務院公告，從自己的政府看不到，但原因在於，《美國武器出口管制法》規定，在國務院批准軍售前，必須「知會國會」，而黃國昌提到的武器，都是美國政府正式「知會國會」的公告，全世界都看得到，而美國政府知會國會前，本來就要保密。

張育萌指出，黃國昌寫出來的武器，是美國已經「知會國會」的5項，另外還有4項他沒寫的武器，是因為美國還沒「知會國會」，但是民眾黨這樣一改，未來某天美國國務院把這4項知會國會後，我們沒有特別條例授權編預算，也沒有特別預算可以買。張育萌表示，而國防部在機密會議裡面，早就把美國還沒公佈的四項軍購告訴立委了。

張育萌解釋，平常籠統而稱的「買武器」，分成「軍購」和「商購」兩種，軍購就是台灣政府向美國政府買武器，美國政府再跟廠商簽約，簡單說就是「政府對政府」的採購，但「商購」就不一樣了，是台灣政府向廠商買，所以要公開招標才公平。既然要招標，就不可能在條例裡直接寫出「我們要買什麼、買幾個、多少錢」，不然就等同是政府公開洩漏底標。

張育萌無奈地說：「黃國昌現在裝得正義凜然，把記者會當佈道大會，把所有武器的項目和金額通通寫進條例裡，黃大立委在做的事，就是公開向廠商洩漏底標。這就是沒讀書的下場。實在好可憐。」

