賴苡任宣布參選也沒用 確定延長限制出境出海至8月

賴苡任確定繼續被境管至今年8月14日。（資料照）

去年國民黨發起罷免民進黨立委吳思瑤案的召集人賴苡任，涉嫌以偽造文書方式灌水連署份數「幽靈連署」，被北檢依違反個資保護法、偽造私文書等罪起訴，台北地院審理中；賴苡任去年12月1日宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，對外主要理由是他的限制出境、出海禁令於去年12月14日到期，為了表明自己絕對不會逃亡而參選，但台北地院仍於去年12月9日裁定延長其限制出境、出海8個月；賴提出抗告，高等法院日前認定無理由，裁定駁回抗告確定，賴苡任確定繼續被境管至今年8月14日。

賴苡任12月1日宣布參選時指出，他從偵查期間去年4月14日起便被諭 令50萬元交保，限制出境、出海8個月，他為了表明自己沒有可能會逃亡、一定會留在台灣的決心，正式宣布參選士林、北投議員，投入國民黨黨內初選。

台北地院承審庭於去年12月9日裁定認為，賴雖否認犯罪，但犯罪嫌疑重大，每年出國4次至5次，出入境頻繁，有在外國生活的能力，全案尚待審理、詰問證人，有理由也有必要續行限制他出境出海以確保審理程序進行，裁定自12月15日起，續予限制出境、出海8個月，期限至今年8月14日。

賴苡任抗告指出，他2023、24年出國，多是為了工作或求學所需，例如論文口試、清空宿舍、陪同立委傅崐萁率團參訪北京，及前往北京出席「兩岸青年峰會」等出差公務行程，並非長期工作或生活，沒有在國外生活的能力；工作、家人都在台灣，與家人關係緊密，且他既已參選，就一定會親自到庭詰問證人以證明清白，沒有逃亡動機，更不會潛逃；限制出境出海對於被告尤其是參選人，具有高度的不名譽意涵，因此聲請撤銷北院處分。

高等法院審理後認為，北院合議庭依賴苡任涉案的訴訟程度，預期他有逃避審判、執行的可能，敘明依據和理由說明足認賴有逃亡之虞和實施境管的必要，而裁定延長限制出境、出海8月，於法有據，也未濫用裁量權或逾越比例原則。

高院指出，賴男所涉罪名最重可處5年徒刑、併科罰金100萬元，衡酌實務經驗，被告為了逃避刑責而棄保潛逃出境者屢見不鮮，被告有無逃亡之虞，和是否遵期到庭、有無聲請傳喚證人、國內有無親人、事業等，並沒有必然關係，抗告理由尚非可採，故駁回賴苡任的抗告，確定延長境管8個月。

