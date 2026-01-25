藍白強推爭議法案 民團：這6案恐闖關三讀

公督盟執行長張宏林指出，在野黨團正架空討論將法修惡，超越了政治報復，而是對五權體制的「無差別攻擊」。（資料照）

立法院將召開本會期最後一場院會，然從中央總預算、國防特別條例，乃至不在籍投票、不當黨產及衛廣法、公共電視法等提案或修正提議，皆嚴重衝擊憲政秩序。公督盟執行長張宏林指出，在野黨團正架空討論將法修惡，超越了政治報復，而是對五權體制的「無差別攻擊」；經民連召集人賴中強分析，此波修法延續「傅黃體制」的立法權擴張，恐在本週強推6案闖院會三讀，繼續對抗司法權、削弱行政權。

公督盟：架空討論將法修惡 無差別攻擊五權體制

公督盟執行長張宏林25日受訪表示，立法院在藍白在野陣營的多數主導下，強推多項爭議法案，只要中央給錢、不要地方擔責的《財政收支劃分法》即是一例，並以花蓮光復水災為例，認為在野立委試圖破壞中央與地方政府的權責平衡，正不斷以架空討論的方式，把各項提出的法案修成「惡法」。

張宏林也質疑，藍白立委強推助理費貪污除罪化，是明顯的「自肥」行為，將侵占國家資源的行為合法化，修法品質相當低落；直言藍白陣營的作為已經超越「政治報復」，是對五權體制「無差別衝擊」。他研判，中央總預算案、國防特別條例仍無法在本週院會付委審查，這不只是衝擊政府施政、更可能癱瘓一般民生的方方面面，呼籲朝野理性審查恢復正常節奏。

經民連：膨脹立法權對抗司法、行政權

賴中強分析，這波修法整體上延續前（2024）年初「傅黃體制」試圖膨脹立法權的手段，藉以對抗司法權、削弱行政權，進而破壞憲法權力分立原則，衝擊憲政秩序。

賴中強指出，立法院朝野黨團聯手強推的9案中，除已三讀通過、攸關都更及公視董事會運作的《眷村改建條例》、《公共電視法》，本週包含「不在籍投票草案」、又稱中天條款的「衛星廣播電視法修正草案」、不當黨產條例，以及離島自貿區條例修法、個資保護委員會組織法修法和助理費貪污除罪化在內，皆有可能在院會強行闖關三讀。

此外，藍白黨團還試圖推動公民複決憲法法庭判決，但民進黨團已提出覆議，難在本會期通過；賴中強補充，中央總預算、以及國防部高達1.25兆的國防特別條例下週能否順利付委，是值得觀察的另一重點。

