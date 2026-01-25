霍諾德登101「一堆人搶功」 翁達瑞點名蔣萬安：完全忽略賈永婕

陳時奮點名蔣萬安「完全忽略賈永婕的存在」，並感嘆，「如果台灣社會沒內耗該有多好」。（資料照）

美國徒手攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今花費91分鐘無繩索完攀台北101大樓，創下世界紀錄。不過，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，霍諾德攀爬之前一堆人都在唱衰，但挑戰成功後又一堆人搶功，點名台北市長蔣萬安「完全忽略賈永婕的存在」，並感嘆「如果台灣社會沒內耗該有多好」。

翁達瑞在臉書發文表示，霍諾德攻頂台北101是一次成功的事件行銷，讓台灣被世界看見。而賈永婕展現了官員少見的創意，以及政壇少有的膽識。「為何我說這是創意十足的事件行銷呢？」全球約有90座高於340米的大樓，台北101只是其中之一。全世界有一百位的頂級攀岩高手，霍諾德也只是其中之一，把台北101與霍諾德結合就變成全球唯一，當然吸引媒體注意。

請繼續往下閱讀...

「為何我說賈永婕的膽識是政壇所少有呢？」這個事件行銷的重點在無防護攀登，只要有意外就是終身遺憾。直到昨天網路還有質疑的聲音，許多人擔心意外的發生會損及台灣的形象，而賈永婕有膽識承擔風險，前提是風險可控。

翁達瑞說，好笑的是，霍諾德完成壯舉之後，唱衰的聲音消失了，取代的是搶功的聲音，網路有一則被大量轉傳的貼文，貼文稱，「蔣萬安這次行銷台北101真的讓世界看到台灣，民進黨整天浪費錢搞大外宣根本沒人在乎，結果一個外國人來爬101引發世界關注，真的笑死。賴清德一輩子做不到的事情，蔣萬安做到了，這次行銷台北真的是牛逼，青鳥的臉有夠腫」。

翁達瑞指出，巧合的是，蔣萬安也在臉書發文，感謝了很多下屬單位，包括台北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等，動員上百人次進行跨單位協調，還派遣50名警察與義交19名維護安全。

翁達瑞再指，蔣萬安的臉書竟是主辦方的口吻，完全忽略賈永婕的存在，只感謝台北101邀請翁達瑞。「我還滑了蔣萬安最近十天的臉書發文，完全沒看到預告這次事件行銷的任何文字」。

翁達瑞說，財政部擁有台北101七成多的股權，賈永婕是民進黨政府派任的董事長。除了坐落於台北市之外，台北101與台北市毫無關係。如果霍諾德的壯舉算是政績，這是民進黨的政績，而非蔣萬安的政績。「令人遺憾的是，事前有特定媒體的烏鴉嘴，預告若有失手將會損國家形象；事後還有特定網民的馬屁嘴，反於事實幫蔣萬安歌功頌德」。

他怒批，「最可笑的是，蔣萬安事前沈默，事後立刻發聲」。在搶功之餘，蔣萬安連主事者的名字都不願意提，更不用說肯定賈永婕的創意與膽識。如果霍諾德攻頂台北101對台灣好，事先不應有人唱衰，事後也不應有人搶功。兩者都是台灣社會的內耗，更是阻礙國家進步的政治口水。

翁達瑞感嘆，「儘管台灣社會有嚴重的內耗，民進黨政府派任的賈永婕還是打了漂亮的一仗。如果台灣社會沒有內耗，全民同心協力推動國家的進步，那該有多好啊！」

美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法