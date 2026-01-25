啟動選戰布局！民眾黨公布台南6選區議員擬參選人

民眾黨台南市黨部主委顏耀星向大眾介紹有意投入2026議員選戰的擬參選人。（記者王姝琇攝）

民眾黨台南市黨部主委顏耀星今天藉由黨員與志工感恩餐會場合，向大眾介紹有意角逐2026年地方大選的市議員擬參選人，宣示年底選戰，民眾黨絕不缺席。預計推出的6人包括第一、七、八、九、十、十一選區。

台灣民眾黨主席黃國昌今南下台南參加黨員與志工感恩餐會與「民眾防災守護隊」揭牌，前議長周五六伉儷、前立委魏耀乾、瀛海中學董事張鎮麟與律師吳炳輝皆受邀出席，南市黨部主委顏耀星也在活動中介紹2026年地方大選議員擬參選人。

顏耀星指出，尚未正式開放提名登記，若同選區有超過2人想參選會安排民調初選，市黨部將盡早展開選戰布局，持續在地方深耕服務、累積信任，推出具備專業能力、熟悉地方需求的候選人，為市民提供不同於傳統政治的新選擇。目前擬參選人分別有第一選區陳詩薇、第七選區林乃立、第八選區江明宗、第九選區蕭漍華、第十選區陳進男與第十一選區郭如芳。

顏耀星強調，不以短期選舉操作為目標，而是透過制度建構、人才培養與公共服務，逐步建立長期穩健的地方政治力量。此次活動結合黨員志工感恩、防災行動推動及選戰布局，展現民眾黨在台南持續深化基層、全面備戰未來選舉的決心。

