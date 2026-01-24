網友稱不知蘇巧慧有何政績 眾網友回覆羅列

新北市長選舉，民進黨由黨籍立委暨市黨部主委蘇巧慧參選，網友羅列她的政績。（資料照）

新北市長選舉，民進黨由黨籍立委暨市黨部主委蘇巧慧參選，民眾黨有黨籍立委黃國昌擬參選，相較蘇巧慧連續掃街參拜，黃國昌則是因美國行、機密資料攜出等事件頻躍新聞焦點。一名自稱為新北人的網友表示，不知蘇巧慧有何政績，引來許多網友回覆、羅列如爭取鳳鳴簡易車站、大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程、在拳擊國手林郁婷奧運奪金以前給予扶持、爭取地方學校改善等政績。

原PO在Threads上表示，他跟不關心立院的朋友聊天，2人都是新北人，提及市長選舉時，朋友說不知蘇巧慧是誰、不知有何政績，只知其父為前行政院長蘇貞昌，所以應該會投黃國昌；原PO質疑他Google後也查不到蘇巧慧有何政績，因此在社群網站發問。

許多網友紛紛羅列蘇巧慧的政績，交通方面包括中央、地方合力推動的大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程，將中間約20年未打通的樹林區堤外便道完工，鶯歌到三重只要半小時；爭取鳳鳴簡易車站設置，使地方約3萬名通勤族在正式設站以前搭火車更方便，還有爭取淡江大橋、五股交流道改善工程、鶯歌車站克服限制並由中央全額負擔增設手扶梯等；其他建設也包括爭取樹林區山區自來水接管等。

教育方面，網友也指出，蘇巧慧爭取多所地方學校如風雨操場等建設改善，在林郁婷成名前就鼎力相助；有外縣市網友說，她的「水獺媽媽巧巧話」說故事podcast也具有一定知名度。

有許多網友見文也反問，黃國昌當年在汐止區做立委還差點被罷免，試問在新北有何政績？

