黃國昌攜出國防機密文件被告發犯國安法 馬文君稱有滿滿既視感

國民黨立委馬文君。（資料照）

民眾黨立委黃國昌委員日前參與立法院外交國防委員會機密會議，因將國防機密文件帶離會場，被民進黨立委指控違反「國家機密保護法」，並赴北檢告發黃。對此，國民黨立委馬文君表示，她一點也不意外，還有滿滿既視感，因為2023年9月時，她被當時潛艦國造小組召集人黃曙光用影射的方式，指控有人在造艦過程刻意阻擋，且將潛艦機密交給中共。

馬文君表示，當時民進黨慣用的一條龍操作，就是透過國家力量造謠，從網路影射，前海軍顧問郭璽多次點名、告發，指控她將潛艦機密資料交付南韓。民進黨眾立委拿出2019年國防機密會議舊聞，以各種似似而非的故事指控她「洩密」，對她鋪天蓋地攻擊，手法如出一轍。

馬文君指出，民進黨的指控繪聲繪影，似是而非，當時先是時任立委趙天麟沒任何證據，就指控她在會議將內容「抄筆記帶出去」。而今天則是民進黨立委林楚茵拿著幾張照片，就在政論節目侃侃而談，指控黃國昌「預謀」帶出文件，入場前還將手機「拿給黑衣人」。

馬文君表示，民進黨接著就是加油添醋，胡說八道。當時民進黨立委林俊憲說她抄錄機敏的「聲紋資料」帶出會場，最好聲紋能用手抄；民進黨立委王定宇指控她在現場多次使用PHS手機通訊，但根本沒這回事。如今民進黨立委陳培瑜看監視器畫面，計算黃國昌離場75秒，有42秒沒拍到，就說是什麼巧妙利用監視器死角，什麼機密文件交予助理翻拍云云。

馬文君說，再來就是民進黨濫訴作秀，操弄司法。當時是要選立委的吳崢、李正皓指控她洩密，跑去高檢署告發她涉犯「刑法」外患罪；今天則是由陳培瑜、黃帝穎向北檢告發黃國昌。

馬文君表示，她要提醒黃國昌，當年的構陷馬文君全餐，還沒上全，應該下週就會有某週刊報導，「但我相信你會挺過」。她覺得蠻感慨的，3年了，民進黨還是老狗變不出新把戲，老百姓應該看清楚，這些人轉移焦點，唬弄百姓，都不認真想新哏了。

