藍提3對3電視辯論總預算 粉專批藍白預算攻防是在癱瘓政府

立法院昨天（23日）召開院會（記者陳逸寬攝）

今年度中央政府總預算案持續卡關，立法院國民黨團昨日（23日）提案，就「新興資本支出及新增計畫部分」與行政院展開三對三電視辯論，於院會逕付二讀並交付協商。對此，時常針砭時事議論的臉書粉專「聲量看政治」批評，電視辯論是假監督，藍白才是真作秀！一場讓民主變成空殼的「戲精大賽」。

粉專「聲量看政治」今日發文提及，藍白本來被罵「杯葛王」，一轉手變身「挑戰者」。這陣子，國民黨和民眾黨一直在卡預算，卡到被罵到臭頭，大家都在說他們阻擋建設、社福發不下來。突然之間，他們又說要電視辯論，瞬間都黃國昌上身，變成主動出擊的一方。

但仔細看，這其實是「責任大風吹」的心理操作，「不是我們不審查，是你行政院說不清楚啦！」 這樣一說，原本的壞人變成了受害者，把球丟回去，讓人民懷疑到底是誰在拖延。

他們還很聰明，想辦法把預算審查這種一般民眾覺得很無聊的事情，拉到電視上想要直接口水戰。只要有一個畫面是官員答不出來、被噹到語塞，馬上可以在IG、Tiktok傳到爆，輿論聲量立刻反轉。

而且還很會演，把自己黨團三長放上檯面，硬是要跟行政院三巨頭PK，好像自己地位跟內閣一樣高，滿足支持者那種「我們就是要制衡政府」的爽感。說穿了其實在玩切割、民粹、還有削弱政府。

先來講最關鍵的，只挑新興資本支出和新增計畫來辯論，是很深的算計。這些預算多半都跟基礎建設的基本運作、能源轉型有關，還有跨年度的大建設。藍白的真正戰略，就是「民生可以過，國安就給你卡死」。讓人覺得「我們有放行有良心」，但其實對抗中保台、能源轉型這些關鍵政策，就是不讓你執行，政府想推啥大政策都給你半殘。

再來，電視辯論超適合玩「資訊不對稱」這一招。預算案超級複雜，你怎麼可能在幾分鐘內講清楚？只要一直喊「大撒幣」、「掏空國庫」、「債留子孫」，官員再怎麼解釋，觀眾也聽不懂。這時候，民粹壓倒專業，反正情緒帶起來就贏。

最後還有一招狠的就是「癱瘓政府」。行政院一堆首長光是準備電視辯論、跑媒體就夠累了，本來要好好工作，結果被你拉去打嘴砲。等大家都覺得政府什麼都推不動，那就是在營造「賴清德政府很弱」的印象，為下一輪選舉鋪路。

「體制內守門員的反擊，別讓民主只剩表面」。行政院這邊也不是省油的燈，他們把戰場拉回體制內，「立法院才是該辯論的地方！」意思是，預算要有審查紀錄、法律責任、逐條檢驗，不能只靠電視上講兩句就算數。

國會監督如果只剩下媒體操作，那真的是「民主只剩下外殼」。這種把專業搞成綜藝、把制度變成口號的事，如果不有人守住底線，最後整個體制都會爛掉。藍白一樣在玩「用民主來破壞民主」的遊戲。

「藍白持續要的，是讓大家對台灣死心」。粉專「聲量看政治」直指，其實藍白這種電視辯論大秀，不是真心想要大家把預算看清楚，他們要的是讓政治責任模糊化，大家都搞不清誰在拖延。他們持續地在操作情緒，讓專業被幹話壓過，讓中央政府的行政工作一直卡住，大家最後只剩「反正這種民主好像沒啥用」的感覺。

「聲量看政治」坦言，如果小草跟泛藍支持者就是看不穿這一招，最後只會發現自己所擁有的一切被人慢慢被掏空，變成只講幹話、其實什麼都做不了的空殼。民主如果變成一場戲，台上的人演得開心，台下的我們卻只剩無力感。這才是台灣最該警覺的危機。

