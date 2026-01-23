美眾院通過26.5兆國防撥款法案含援台11.5億美元 強化台灣安全合作

美國聯邦眾議院於當地時間22日通過總額為8387億美元（約新台幣26.5兆元）的國防撥款法案，其中10億美元用於「台灣安全合作倡議」，以強化台灣安全合作。且法案也編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。（中央社）

美國聯邦眾議院於當地時間22日通過總額為8387億美元（約新台幣26.5兆元）的國防撥款法案，其中10億美元用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），以強化台灣安全合作。且法案也編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。

美國總統川普去年底正式簽署「2026財政年度國防授權法案」，眾議院撥款委員會於當地時間本週一（19日）公布跨黨派、跨院協商後的折衷版本。美國眾議院於週四下午以341票對88票通過「2026財年綜合撥款法案」，內容包含前述國防撥款法案。參議院將於下週復會，並必須在1月30日聯邦政府資金到期前通過這項撥款法案。

法案指出，「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）的款項中，應撥出10億美元用於「台灣安全合作倡議」，這項款項可動用至2027年9月30日止。另外也撥款1.5億美元，用於替換及補償提供給台灣的國防物資。

DSCA對「台灣安全合作倡議」的定義為，為使台灣能維持足夠的自我防衛能力，可透過強化台灣軍隊、中央政府安全部隊及中央政府安全機構的能力，以抵禦脅迫與侵略；或提升台灣中央政府民事機關能力，以對前述部隊進行監督與支援。

