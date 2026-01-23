為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美眾院通過26.5兆國防撥款法案含援台11.5億美元 強化台灣安全合作

    2026/01/23 09:27 即時新聞／綜合報導
    美國聯邦眾議院於當地時間22日通過總額為8387億美元（約新台幣26.5兆元）的國防撥款法案，其中10億美元用於「台灣安全合作倡議」，以強化台灣安全合作。且法案也編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。（中央社）

    美國聯邦眾議院於當地時間22日通過總額為8387億美元（約新台幣26.5兆元）的國防撥款法案，其中10億美元用於「台灣安全合作倡議」，以強化台灣安全合作。且法案也編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。（中央社）

    美國聯邦眾議院於當地時間22日通過總額為8387億美元（約新台幣26.5兆元）的國防撥款法案，其中10億美元用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），以強化台灣安全合作。且法案也編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。

    美國總統川普去年底正式簽署「2026財政年度國防授權法案」，眾議院撥款委員會於當地時間本週一（19日）公布跨黨派、跨院協商後的折衷版本。美國眾議院於週四下午以341票對88票通過「2026財年綜合撥款法案」，內容包含前述國防撥款法案。參議院將於下週復會，並必須在1月30日聯邦政府資金到期前通過這項撥款法案。

    法案指出，「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）的款項中，應撥出10億美元用於「台灣安全合作倡議」，這項款項可動用至2027年9月30日止。另外也撥款1.5億美元，用於替換及補償提供給台灣的國防物資。

    DSCA對「台灣安全合作倡議」的定義為，為使台灣能維持足夠的自我防衛能力，可透過強化台灣軍隊、中央政府安全部隊及中央政府安全機構的能力，以抵禦脅迫與侵略；或提升台灣中央政府民事機關能力，以對前述部隊進行監督與支援。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播