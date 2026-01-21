陳佩琪PO照洩廉政官個資 石明謹揭一問題：比想像還嚴重

民眾黨前主席柯文哲（左）的妻子陳佩琪（右），昨又於臉書發文批京華城弊案是世紀冤案，她還PO出含有廉政署承辦人全名和手機號碼的照片，遭質疑違法。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪，昨又於臉書發文批京華城弊案是世紀冤案，她還PO出含有廉政署承辦人的全名和手機號碼的搜索票照片，遭質疑違法。曾任職北市交通警察大隊的球評石明謹發文直言，陳佩琪的問題比想像中的嚴重，因為這張根本不是搜索票，而是「刑事聲請搜索票書」，在搜索時並不會出示給當事人，只有律師在起訴後的證據清單中才看得到，因此這可能不僅洩露個資，還違反刑事訴訟法。

昨日下午陳佩琪於臉書發文，再次提及2024年8月30日遭檢廉搜索一事，痛批「搜索票上瞎掰一堆所謂貪污嫌疑（起訴書上都消失了），法官兩眼一閉都核准、放行」等語，並附上搜索票的照片，上頭有檢察官、法官的核章，以及廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼，但均未馬賽克，此舉恐怕已觸犯個資法第41條。

石明謹對此發文批評，這個行為真的很低劣，因為所謂的承辦人其實只是收發文件、去追蓋章跑流程的人員，老實說跟整個案件的偵辦沒有太大關係，但是第三壺鈴竟然把他的姓名、電話、手機全部公開，這就類似你對法官的判決不滿，結果去公布書記官的手機一樣。

石明謹也強調，仔細看了一下，陳佩琪的問題比想像中的嚴重，因為這張根本不是搜索票，而是「刑事聲請搜索票書」。也就是說，這張並不是要給柯文哲的，而是廉政署向檢察官及法官申請搜索票的聲請書，所以才會有承辦人的姓名跟電話，還有署長決行、檢察官、法官核印。

石明謹說明，這張東西在搜索時並不會出示給當事人，這是申請搜索票時的內部文書，只有律師在起訴後的證據清單中才看得到，為的是證明當初申請搜索票，有經過合法程序層層把關。

石明謹直言，律師在閱卷時可以抄錄、複印、拍照，所以這張很可能是律師拍給柯文哲的。石明謹也說，如果是這樣，依照刑事訴訟法第33條第5項，「持有第一項及第二項卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用」。法理上就是除了為當事人辯護所需之外，不得用於其他用途（例如發臉書就有可能不是正當使用）。這件事很可能不但洩露他人個資，還違反刑事訴訟法。

在昨下午發文後，陳佩琪昨晚也於該則發文的留言區稱，「我把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了，至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機，我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上，有人則不會，我不小心把承辦人員名字露出來，該負什麼法律責任，該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重」。

