被黃國昌嗆回去重讀法律 詹晉鑒：洩密責任不在時間長短

立法院19日召開軍購機密會議，由於涉及國安全程閉門秘密進行，怎料，民眾黨立委黃國昌卻將機密資料帶離會議現場被抓包，引起關注。（資料照）

立院外交及國防委員會19日召開秘密會議，邀國防部長報告1.25兆國防特別預算內容，但民眾黨立委黃國昌離開會議室時竟攜出機密資料，引發輿論譁然。民進黨中正萬華市議員參選人「台派戰鬥雞」張銘祐（左）、律師詹晉鑒（右）昨到台北地檢署告發黃國昌，卻遭黃國昌嗆「回去重讀法律」，對此詹晉鑒直言「洩密責任不在時間長短」。

詹晉鑒：法律從來沒有「30秒免責條款」

詹晉鑒在臉書發文指出，「開完庭發現黃大立委在找我，黃國昌針對我方的告發，竟以『回去重讀法律』等傲慢言詞意圖轉移焦點」。詹晉鑒直言，「作為一名法律人，我深感遺憾，所以只好再次公開為黃委員複習他可能已經遺忘的法律規範」。

詹晉鑒強調，問題不在黃國昌「做了多久」，而是「做了什麼」。他也為此提出3點說明：其一，依《立法院議事規則》第50條明文規定，秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式對外洩漏。

其二，依《刑法》第109條（故意洩漏國防秘密罪）或第110條規定（過失洩漏國防秘密罪），洩漏或交付國防秘密，不以實際交付完成為必要要件，故意或過失皆可成立犯罪。

詹晉鑒說明，法律對於國防機密的保護是絕對責任，當你身為立法委員，帶走軍購機密資料，只要這份文件離開了規定的區域，國安風險就已經產生，法律並沒有規定「不小心」就可以無罪。

其三，根據《國家機密保護法》的規範，機密資料一旦脫離管制區，就構成了對機密完整性的侵害，黃委員自恃法學博士，難道不知道對於「國防機密」的守護，不容許有一秒鐘的空窗期嗎？

詹晉鑒強調，是否涉及《國家安全法》，那是檢調機關依法調查的範疇。他也直言，法律責任的判斷不在「時間長短」，如果照黃委員的邏輯，只要事後歸還，先前的違法行為就能抹滅嗎？難道偷竊被抓到後30秒歸還，就不算竊盜？難道酒駕被攔檢，宣稱只開了30秒，就不算公共危險罪？

詹晉鑒指出，法律從來沒有「30秒免責條款」，也沒有「被追回就當沒發生」這種說法，黃國昌這種「30秒不算犯法」的荒謬理論，難道你的法學博士是在卡提諾法學院學的嗎？

