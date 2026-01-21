敢暗殺我試試？川普驚揭「滅國密令」：若出事將把伊朗從地球抹除

美國總統川普（右）受訪證實已下達指令，若遭暗殺將把伊朗從地球表面抹除；伊朗最高領導人哈米尼（左）則深陷國內血腥鎮壓恐釀2萬死的輿論風暴。（法新社資料照）

美伊局勢升級為「元首殉葬」的恐怖平衡。根據《法新社》報導，美國總統川普20日驚爆，他已下達一項「堅定的指令」，若德黑蘭當局成功刺殺他，美軍將立即行動把伊朗「從地球表面抹除」。德黑蘭軍方則強硬回擊，威脅若最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）受害，將「讓世界陷入火海」。

滅國指令已下達 川普受訪警告暗殺代價是「消失」

川普在接受美國新聞頻道《NewsNation》專訪時指出，針對伊朗對其性命的威脅，他已對美軍下達明確方針。川普直言：「我有非常堅定的指令。只要發生任何事，他們（美軍）就會把他們（伊朗）從地球表面抹除。」

請繼續往下閱讀...

這項毀滅性預警並非虛張聲勢，川普去年重返白宮之初便曾警告，若伊朗膽敢動手，將面臨「徹底被湮滅」的後果。與此同時，86歲的伊朗最高領導人哈米尼也陷入空前危機。

伊朗武裝部隊發言人謝卡爾奇（Abolfazl Shekarchi）隨即透過官媒反嗆，若有人敢對哈米尼伸出侵略之手，「我們不僅會斬斷那隻手，更會點燃整個世界，讓他們在該地區無處躲藏。」

美伊高層互嗆的背後，是伊朗內部正陷入1979年伊斯蘭革命以來最慘烈的血腥鎮壓。由於經濟崩潰與本幣暴跌，伊朗去年12月爆發大規模反政府示威。根據總部位於挪威的「伊朗人權（IHR）」組織警告，由於通訊受阻，實際死亡人數可能遠超估計，最高恐已達2萬人。

這場人道慘劇也讓一向主張非暴力的流亡人士立場出現極端轉向。諾貝爾和平獎得主艾巴迪（Shirin Ebadi）公開呼籲美國介入，並針對哈米尼及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官發動「高度精準的打擊」（即暗殺），以終結獨裁統治。

目前德黑蘭政權正處於內外交迫的極限，一方面面臨國內民主改革的壓力，另一方面則與川普政府陷入暗殺與反暗殺的惡性循環。人權組織指出，德黑蘭正利用對外軍事恫嚇，企圖掩蓋其對內屠殺高達2萬名平民的罪行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法