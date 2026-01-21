國台辦急聲援中天記者嗆「綠色恐怖」 林楚茵：做賊心虛反應

綽號「馬德」的中天記者林宸佑，被依涉犯國安法等罪，由橋頭地院裁定收押。（圖擷取自中天電視網站）

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑涉犯「國家安全法」等罪嫌聲押，橋頭地方法院已裁定羈押禁見。中國國台辦發言人彭慶恩今日不滿嗆聲，「民進黨當局」濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子已經不是第一次了，以一黨一己之私製造「綠色恐怖」；立委批評，國台辦第一時間急著要幫林宸佑護航，這不就是作賊心虛反應嗎？

檢方掌握，林宸佑涉利誘軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，檢調查扣他的手機發現，這一年多來利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，案情急遽升高。

林宸佑涉國安法遭羈押一事，彭慶恩在國台辦記者會聲稱，「民進黨當局」濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子已經不是第一次了，以一黨一己之私製造「綠色恐怖」，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

關於是否有中國人士跟林宸佑不當接觸？彭慶恩回應，「我剛才已經回答過了，民進黨當局濫用司法手段，恐嚇打壓政治異己，亂扣滲透帽子已經不是第一次了！」

對此，民進黨立委林楚茵受訪表示，台灣檢調單位目前還在調查當中，根據媒體報導，林宸佑被檢方發現確實有不當金流，似乎充當中間人，有中國來的資金，然後轉交給台灣的軍人，這部分涉及違反「國安法」等台灣的法律。

林楚茵質疑，對於國台辦來說，這個題目為何國台辦跟館長一樣，第一時間急著要幫林宸佑護航。檢調都還在調查中，他們卻急著跳上來幫忙講話，這不就是作賊心虛反應嗎？

林楚茵批評，館長從過去愛台灣，現在成為愛中國的最大說客，這不就是自證，他們彼此之間不好說，又不能承認的關係。台灣很多人去中國莫名其妙被消失、被審判，也沒看到國台辦出來為台灣人說什麼。一個威權、人治的國家出來對台灣的司法指指點點，這是最可笑的對比。

中國國台辦發言人彭慶恩。（翻攝直播）

