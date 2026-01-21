為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    自民黨2026眾院大選公約 「台海安全重要性」復活

    2026/01/21 12:46 駐日特派員林翠儀／東京21日報導
    日本首相高市早苗。（檔案照，法新社）

    日本自民黨今天將公布眾院大選的選舉公約，將再次明記「台灣海峽和平穩定重要性」。自民黨在2021年的選舉公約上首次納入台海安全重要性，但在2024年的選舉公約中消失，這次在高市早苗領軍下的自民黨又再次復活。自民黨政調會長小林鷹之預定今天傍晚正式發表相關內容。

    2021年岸田文雄當選自民黨總裁並成為第100屆首相後馬上宣布解散國會，17天後舉行眾院大選，當時高市早苗為自民黨政調會長，在她的主導下，自民黨的眾院選舉公約首次納入「台灣海峽和平穩定重要性，敦促兩岸問題和平解決」的字眼，該公約中還明記「歡迎台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（TPP），並支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHO 大會）」。

    自民黨將台海安全重要性納入公約的背景，主要是當年4月時任首相菅義偉與美國總統拜登在華府舉行領袖會談時，首次於雙方的聯合聲明中提到此事，這是日美領袖在睽違半世紀後首次在正式會談中提到台灣海峽。

    也因為日美登高一呼，在接下來包括7大工業國（G7）等重要國際場合，強調台海和平穩定的重要性成為一股潮流，2023年在廣島舉行的G7峰會，更進一步強調台海安全的重要性「對國際社會安全與繁榮不可或缺」。

    2024年石破茂當選自民黨總裁後，高市早苗和挺台的安倍派勢力，淪為自民黨內非主流派，石破本人雖然與台灣關係良好，但黨內親中勢力抬頭，自民黨在當年眾院大選推出的選舉公約，關於「台灣海峽和平穩定重要性」的文字遭到刪除，也未見「歡迎台灣申請加入TPP和支持台灣以觀察員身分參與WHO」的文字。公約中僅保守地記載「將繼續推動與台灣之間各層次的實務合作」。

    去年高市早苗當選自民黨總裁，自民黨內親台派勢力復活，而且受到她的重用。這次公布的眾院大選選舉公約，「台灣海峽和平穩定重要性」再度復活。

    高市去年在國會答辯談及「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，要求她撤回發言，然而高市在承受中國施加的各種壓力下，不但未撤回發言，而且在重要的選舉公約中重申台海安全重要性。

