外交新頁！「史瓦帝尼王國文官績效管理專班」今開訓

台灣「治理外交」邁向新的里程碑！外交部委請國家文官學院辦理「史瓦帝尼王國中高階文官績效管理系統專班」，今（19）日舉行開訓典禮，外交部政次吳志中與國家文官學院院長蔡秀涓共同主持，史國代表團由常次夏芭琪領軍，成員包括2位次長及其他高階文官共計11人。這是外交部首度將文官培訓納入兩國交流合作內容，為治理外交寫下嶄新一頁。

吳志中指出，專班的設計是回應史瓦帝尼推動公共治理改革的需求，透過以績效管理為主軸的專業與實務課程設計，協助該國中高階官員強化政策規劃與執行能力，代表團成員來自公共服務部、外交暨國際合作部、王家警察總署、教育暨訓練部、衛生部、公務員委員會及資通訊暨科技部等7個部會，展現該國對治理改革的高度重視與強烈企圖心。

蔡秀涓表示，文官學院為友邦規劃大師級課程，內容橫跨制度設計、政策實務與科技應用，完整分享政府在績效管理的軟實力，更邀集多位部次長及知名學界專家授課，包括銓敘部長施能傑、教育部政次劉國偉、衛福部政次呂建德、疾病管制署署長羅一鈞、數位發展部常務次長葉寧、經濟部常務次長賴建信、國家發展委員會彭立沛副主任委員，以及中央警察大學校長黃明昭、國立政治大學教授廖興中及教授蕭乃沂等。

文官學院說明，此行亦安排代表團實地參訪，包括台北榮總智慧醫療、農業部桃園農場農業創新應用、高雄城市觀光發展，以及中華電信學院5G生活應用，讓史國研習官員體驗如何透過公私協力，轉化為具績效及韌性的公共服務。外交部表示，透過台史雙方治理經驗交流、分享專業知識，將有助於穩固長期互信的合作夥伴關係，並作為示範，持續深化與友邦的治理對話。

