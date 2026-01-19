獨家》基市府人事又惹議！拿教育部補助款聘「市長秘書」陪鄰長出遊

前基隆市政府秘書、副發言人林祐德被控於2023年間領教育部補助專案經費卻擔任市府職務。（翻攝自基隆市政府網站）

基隆市中山區市議員擬參選人林祐德近幾年穿著基隆市「市長秘書」背心服務，卻被爆出林是教育部補助縣市政府約僱的臨時人員，負責市內體育場查核，為專案專職人員，卻於契約期間擔任秘書、副發言人，恐涉犯貪污治罪條例等罪嫌。對此，基隆市政府表示，林祐德於任職期間，所有的借調程序，依據相關規定辦理，依法合規。

據基隆市政府教育處公告，林祐德為「112年度教育部體育署補助辦理運動場館查核及輔導人力臨時人員」正取招聘人員，理應於2023年至2024年間負責基隆市內運動場館查核。

請繼續往下閱讀...

教育處內部人士指出，林當時是領教育部體育署（現改體育部）補助的薪水，屬於專案專職雇員，但個人臉書專頁上均以市長秘書身分代表市府參加各類型的活動，包含里鄰長自強活動、里長業務會報、土石崩落修繕回報等生活紀錄，且針對中山區「特別經營」，過年期間更以市長秘書身分張貼賀卡，讓人質疑，其工作是市長秘書還是領教育部補助聘請的臨時人員？參加活動的費用誰負責？

基隆市政府網站上，也常見林祐德代表市長參加各類型活動，其中包含2023年10月的大武崙淨灘活動，但若依照補助契約時間來看，該期間林應是在負責基隆市內運動場館查核。

知情人士指出，2024年之後，林祐德則被安插到代課教師職務，繼續擔任市長秘書，而受教學生的權益在哪裡？

基隆市政府回應指出，前基隆市政府副發言人、市長秘書林祐德於市府任職期間，所有借調程序，都依相關規定辦理，依法合規；且前任市府團隊也有相同做法，並非開創先例；職務內容部份，服務民眾、傾聽地方聲音、加強與鄰里交流、參與各項公共事務，本來就是市長秘書的工作之一，所詢之工作項目沒有任何違反規範之虞。

基隆地檢署指出，將會密切派員瞭解此事，若確認有涉及刑事不法情形，立刻分案查辦。

相關新聞請見

領中央補助卻擔任基市府秘書職務 法界：恐違反貪污治罪條例

基隆市政府教育處公告林祐德為「112年度教育部體育署補助辦理運動場館查核及輔導人力臨時人員」正取招聘人員。（翻攝自基隆市政府教育處網站）

林祐德被控為教育部專案約聘雇人員，卻以市長秘書身分參加里、鄰長活動，並公布於個人臉書專頁上張貼。（翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法