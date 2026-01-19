經長釋疑國民黨團仍不信 要求政院提產業衝擊影響評估報告

國民黨立法院黨團19日召開「15兆元換關稅! 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆出席。（記者廖振輝攝）

我國爭取美國對台關稅15％不疊加及232條款最優惠待遇，在野黨質疑台灣以5000億美元投資換取對等關稅降至15％，經濟部長龔明鑫強調，台灣企業自主投資2500億美元，與2500億美元的信用保證支持是「不同形式」，這就像蘋果、橘子是不一樣的。對此，國民黨團今日召開記者會，嚴正要求行政院，針對對美投資5000億美元計畫，提出完整「產業衝擊影響評估報告」，內容必須包括對台灣GDP影響、對半導體產業鏈影響、就業市場的衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險評估。

國民黨團並要求：一、行政院說清楚2500億美元的信用擔保，錢從哪裡來？風險如何控管？二、既然當初承諾先進製程留在台灣，現在卻出現30％到40％外移事實，民進黨政府要如何守住台灣半導體核心競爭力？三、當投資重心全面轉向美國，台灣中小企業、傳產和就業機會該怎麼辦？政府具體因應方案為何？國民黨團要求行政院必須將完整談判內容，送交立法院審查。

國民黨團書記長羅智強表示，國民黨種下高科技產業大樹半世紀，讓全體國人受惠；民進黨政府現在不只是在大樹下乘涼，還開始在砍樹，現在移走的不只有台積電，還移走高科技產業鏈。在未來5年、10年甚至20年以後，這棵高科技產業大樹已經不見了，下一代子孫該怎麼辦？他很難理解，為何民進黨政府上下能夠喜孜孜地來宣傳？

首席副書記長林沛祥也說，台灣承諾投資美國半導體產業5000億美元，其中包括企業投資2500億美元，和政府信用擔保2500億美元，相當於台灣一年GDP 25兆元的6成以上，等於拿國家超過一半的總資產，去保證美國半導體產業的發展。這筆鉅額擔保風險誰來扛？萬一投資失敗誰負責？全民納稅錢不是民進黨的政治籌碼。這不是互惠合作，而是實質掏空。這是比少子化、能源缺乏，甚至兩岸關係更為險惡的國安危機。

副書記長王鴻薇呼籲，賴政府、卓內閣必須正視如此龐大投資美國金額，絕對不能排擠本國投資，而現在矽盾的40％移到美國，未來30萬半導體從業人員的就業保障，政府必須嚴肅面對。

立委賴士葆認為，因應整個半導體產業搬到美國，他主張企業在美國投資1塊錢，就要投資台灣1塊錢，企業投資美國2500億元美金，就要投資台灣2500億元美金。投資台灣標的，就是賴清德總統大力倡議的「信賴五大產業」，包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控（安防與資安）及次世代通訊等產業，以確保台灣投資動能。

立委徐欣瑩也要求，投資必須透明化，行政院必須說清楚，15兆元投資到底有哪些產業、哪些技術？行政院必須提出根留台灣條款，對美投資多少，就必須在台灣保留等比例，甚至更高比例的先進製程與研發能量，不能讓台灣只剩下代工。

