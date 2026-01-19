中配抱怨繁體字「盼快統一」 劉世芳：沒有要統一、沒有要改簡體字

立法院內政委員會19日邀請內政部長劉世芳，專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」並備質詢。（記者廖振輝攝）

內政部長劉世芳今（19）日出席立法院內政委員會，會前針對中國外籍配偶在網路上抱怨繁體字，表態「台灣快點統一，就可以寫簡體字」一事嚴正回應，強調沒有要統一、更沒有要改簡體字，並重申中華民國官方所使用的「就是正體字」，態度堅決。

有嫁來台灣的中國籍配偶近日拿著小孩的學校作業簿，在網路發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，引發爭議。

請繼續往下閱讀...

立法院內政委員會邀請劉世芳出席會議，針對「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專案報告，並備質詢。對於有中配近日在網路發表抱怨繁體字、希望台灣盡快統一改用簡體字等「武統」言論，劉世芳嚴正駁斥，強調沒有要統一，且我國所用之繁體中文就是官方「正體字」。

來自廣東的「關關」，過去曾與台灣人結婚，離婚後在抖音持續拍攝影片，發表「遲早紅旗插滿台灣」、「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」等各種支持統一的言論，引來不少網友檢舉，事後更低調更名「小辣椒」並刪除爭議影片，但仍舊被眼尖的網友揭發。

由於去年接連出現「劉振亞」（亞亞）、「恩綺」、「小微」等中配涉及發表武統言論，最終遭內政部移民署廢止在台居留許可並限期驅逐出境，且「關關」在事發後已遭廢止居留許可，媒體詢問後續處置；劉世芳回應，個別個案情形，均依《兩岸人民關係條例》的聯審會議結果來進行裁決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法