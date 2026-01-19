為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    蘆洲蔥油餅夫妻生前擺攤畫面曝！ 網淚刷：從小吃到大

    2026/01/19 16:15 即時新聞／綜合報導
    許多網友不捨「小貨車蔥油餅」的網友紛紛在Google Map上留言哀悼。（圖擷自Google Map）

    許多網友不捨「小貨車蔥油餅」的網友紛紛在Google Map上留言哀悼。（圖擷自Google Map）

    新北市蘆洲區發生雙屍命案，一對夫婦疑遭36歲兒子廖男殺害，警方現持續緝凶，夫婦兩人開小貨車賣蔥油餅維生，生前擺攤販售畫面曝光，許多網友也紛紛Google評論留言表達不捨。

    蘆洲區驚傳夫妻雙屍命案，廖氏夫妻倒臥客廳血泊中，2人各身中10多刀，明顯死亡，36歲兒子廖男涉有重嫌逃亡中，警方循監視器，在三重區三和路四段某巷弄內找到廖男的機車，並在車箱內發現疑為凶器的開山刀，警方正積極緝凶中。

    廖氏夫妻生前開小貨車賣蔥油餅在Google Map上評論獲高評分，食記臉書粉專「翁翁旅食空間」 也PO出夫妻生前販售畫面，嘆「三重隱藏版蔥油餅，一份25元，高cp值以後都吃不到了」，很遺憾我喜歡的蔥油餅老夫妻就這樣被兒子砍死了。

    許多網友不捨「小貨車蔥油餅」的網友紛紛在Google Map上留言哀悼，「辛苦了，老闆、老闆娘。從小吃到大，東西真的很美味也很便宜，一路好走」、「吃了十幾年，老闆、老闆娘一路好走」、「好吃的蔥油餅我們不會忘記」、「從小吃到大，安息吧蔥油餅夫婦」。

