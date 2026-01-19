為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    胡振東要求蔡正元公開道歉 否則民刑事訴追

    2026/01/19 13:41 記者陳鈺馥／台北報導
    前美國國防部官員胡振東遭前國民黨立委蔡正元誣指是「第五縱隊」，胡振東今發律師函要求蔡正元7日內公開道歉，否則將依法進行民、刑事訴追。（資料照）

    前美國國防部官員胡振東遭前國民黨立委蔡正元誣指是「第五縱隊」，胡委託律師今日對蔡正元寄發律師函，並發聲明駁斥。直指以「第五縱隊」、「掮客」等用語進行負面標籤，毀謗其名譽甚明，蔡正元應於7日內公開道歉，否則將依法進行民、刑事訴追。

    聲明指出，蔡正元今年1月3日於YouTube平台「頭條開講」頻道公開影片「第五縱隊就是你？蔡正元痛斥美國雷神說客！有本事派10萬美軍防衛台灣 精華版」中，對於軍事專家胡振東所為多項不實指控，包含針對身分、學經歷、軍職背景、職業操守，有多項未經查證、與事實嚴重不符之陳述。

    聲明提及，經胡振東委託律師對蔡正元寄發律師函並發表聲明稿，表示蔡正元對胡振東以「第五縱隊」、「掮客／lobbyist（說客）」等用語進行負面標籤，並就其求學與軍職背景為多處不實陳述，此等內容未經基本查證、混淆事實與評論，已顯失評論之適當性，誹謗其名譽甚明。胡振東並要求蔡正元公開道歉，否則將依法進行民、刑事訴追。

    曾任中影董事長的蔡正元爭議不斷，因三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月確定，未來將入獄服刑；而日前國民黨中常會上，國民黨主席鄭麗文頒發該黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡正元送暖。

    蔡正元曾任國民黨副祕書長、國民黨政策會執行長，也擔任過三重汽車客運公司總經理、國民大會代表、立法委員、孫中山紀念圖書館董事長等職務。

    前美國國防部官員胡振東遭前國民黨立委蔡正元誣指是「第五縱隊」，胡委託律師今日對蔡正元寄發律師函。（記者陳鈺馥翻攝）

    前國民黨立委蔡正元上節目提到「第五縱隊」引發爭議。（圖擷取自YouTube平台「頭條開講」頻道）

