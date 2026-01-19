為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白毀憲修法一籮筐 十案被受害機關聲請釋憲

    2026/01/19 13:34 記者陳鈺馥／台北報導
    藍白立委聯手通過諸多違憲疑慮法案，回顧本屆立法院，累計有「立法院職權行使法」、「刑法」、「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」、「軍人待遇條例」、「警察人事條例」、「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」修正案及114年度總預算案，已被行政院等機關聲請釋憲。（資料照）

    藍白立委聯手通過諸多違憲疑慮法案，回顧本屆立法院，累計有「立法院職權行使法」、「刑法」、「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」、「軍人待遇條例」、「警察人事條例」、「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」修正案及114年度總預算案，已被行政院等機關聲請釋憲。（資料照）

    藍白立委聯手通過諸多違憲疑慮法案，回顧本屆立法院，累計有「立法院職權行使法」、「刑法」、「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」、「軍人待遇條例」、「警察人事條例」、「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」修正案及114年度總預算案，已被行政院等機關聲請釋憲。其中，國會擴權修法和「憲訴法」，大法官已宣告違憲。

    立法院去年12月強行三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。行政院於去年12月31日前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，立法院民進黨團今日也前往司法院遞狀聲請釋憲。

    停砍公教年金相關修法，將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，政府須多撥補6970億元，考試院於今年1月8日向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。目前行政院、考試院及立法院民進黨團，皆對反年改法案聲請釋憲。

    另外，國民黨為反制大罷免，2024年12月強行通過「公職人員選舉罷免法」提高罷免門檻，新增罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；民進黨立法院黨團認有違憲之虞，去年2月遞狀聲請釋憲。

    針對114年度中央政府總預算案，監察院預算編列的業務費遭立法院大幅刪減96％，監院去年3月24日聲請釋憲，質疑立法院「假刪減預算之名，行修憲廢院之實」；5月15日立法院民進黨團跟進，對114年度總預算案聲請釋憲。

    2025年5月21日，對於藍白聯手通過的「財政收支劃分法修正案」及114年度總預算案，行政院認為在預算審議及立法程序有重大明顯瑕疵，毀棄依憲法民主原則建立的責任政治體制，行政院當日向憲法法庭聲請釋憲。

    「軍人待遇條例」、「警察人事條例」部分，行政院質疑兩項修法違反憲法權力分立跟責任政治，乃立法院逕自增加政府預算支出，違反了憲法第70條，已於去年8月22日聲請釋憲。

    至於「憲法訴訟法修正案」2024年12月三讀通過後，立法院民進黨團2025年1月15日聲請釋憲，憲法法庭於去年12月19日做出「114年憲判字第1號判決」，宣告牴觸憲法，應自判決公告之日起失效。

    此外，國民黨與民眾黨2024年5月通過涉國會擴權的「立法院職權行使法」、「刑法」，新增立法院有調查、處罰人民權力、藐視國會罪等條文，被總統府、行政院、監察院分別向憲法法庭聲請釋憲；2024年10月25日，大法官做成「113年憲判字第9號判決」，宣告多數爭議條文違憲。

