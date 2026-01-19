為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲轟蔣萬安騙選票 秦慧珠嗆柯「不要嘴賤亂講話」

    2026/01/19 11:03 記者何玉華／台北報導
    國民黨籍議員秦慧珠痛批柯文哲是藍白合絆腳石。（記者方賓照攝）

    國民黨籍議員秦慧珠痛批柯文哲是藍白合絆腳石。（記者方賓照攝）

    前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲昨批評，台北市長蔣萬安拋出的營養午餐完全免費等政策是民粹政治，騙選票，對社會財富重新分配沒有幫助；國民黨籍台北市議員秦慧珠痛批柯文哲尖酸、苛薄、不厚道，站在藍白合的角度，更是不識大體；甚至直言柯文哲會是未來藍白合最大的絆腳石。

    蔣萬安今（19）天出席與信義區里長座談受訪，對柯文哲的說法回應「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎?」同時也強調台北市的生活成本高，「在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常」，透過營養午餐免費政策希望確保孩子吃得營養，也減輕這些孩子家庭的經濟負擔。

    秦慧珠在出席里長座談活動前受訪，直批柯文哲的話非常尖酸、苛薄、不厚道，而且站在藍白同陣營的角度，也不識大體。民眾黨其他縣市首長、候選人都以蔣萬安的政策為範本搶先要做，難道柯文哲要把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎?要把將營養午餐免費做政見的候選人撤銷提名嗎?「柯文哲做不到，就是耍嘴皮子」，連自家的候選人都不支持前黨主席的政見、政策跟隨意的批評，「你怎麼有臉再去批評蔣萬安」。

    秦慧珠說，今年是選舉年，很重要，請柯文哲自重；站在藍白合的大前提下，「不要嘴賤隨便亂講話」，尤其不要講大罷免是所有的人要救柯文哲；她強調，大家是基於理念反對民進黨發起大罷免，不正當、不正確，在政治判斷上、在行政資源上的浪費，而不是為了柯文哲。

    秦慧珠反問說，難道去投大罷免一票的人都是喜歡柯文哲、認定柯文哲無罪，要去救柯的嗎?這樣的推論，柯文哲未免太自大，「我們完全無法接受」，她請柯文哲不要再胡說八道，更直言未來藍白合，柯文哲會是最大的絆腳石。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播