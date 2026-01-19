為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白擬自提國防特別預算顧立雄指無必要性 國民黨團：會全盤考慮

    2026/01/19 11:01 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立法院黨團19日召開「15兆元換關稅! 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆出席。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團19日召開「15兆元換關稅! 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆出席。（記者廖振輝攝）

    立法院藍白黨團擬針對1.25兆國防特別預算自提版本，國防部長顧立雄今（19日）表示，應該沒有自提版本的必要性，希望朝野政黨若有任何意見，都在特別條例中進行討論。對此，國民黨團書記長羅智強表示，條例要如何制訂，預算如何編列才有合理性，相關的情況國民黨都會全盤考慮，一有明確的做法會向外界說明。

    羅智強指出，問題的本質還是三個層次，首先，賴清德總統過去曾經承諾，針對重大國情會來立法院國情報告並備質詢，1.25兆元國防特別預算這麼重大的軍購，賴總統應該要兌現諾言，這一點賴總統沒有做到。第二，攸關國防的軍人加薪預算，沒有合法編列，沒有看到賴總統捍衛國防的決心。第三，條例要如何制訂，預算如何編列才有合理性，相關的情況國民黨都會全盤考慮，一有明確的做法會向外界說明。

    另外，立法院去年底三讀通過停砍年金，致公教退撫基金10年須增補6970億元，民進黨團總召柯建銘今（19日）率黨團幹部親赴憲法法庭遞釋憲聲請書。對此，羅智強表示，民進黨去向賴清德籌安會這5個洗地大法官申請釋憲，一點都不意外，他還是要問賴總統一句話，大法官對於死刑的判決曾經做出一致決的決議，而按照舊的憲法訴訟法，需要6個大法官才能開會進行違憲審查，為什麼5個人就能開會？這5個人為了當賴清德的籌安會，連小學數學都學不會，這樣的大法官還會什麼，所以對於民進黨採取這些違憲的行動不意外。

    此外，我國爭取美國對台關稅15％不疊加及232條款最優惠待遇，領軍談判的行政院副院長鄭麗君備受肯定，民進黨內意見也趨向一致，傾向鎖定鄭出戰台北市長。對此，羅智強酸說，鄭麗君交出台灣第一名的投資金額，談判的結果遠超日韓，讓台灣的高科技產業鏈要被拔根，「德公移山」挖到美國去，如果這個可以做為鄭麗君參選台北市長的政績，那基本上我們也沒有什麼特別好說明的。台北市長蔣萬安的政績有目共睹，國民黨對於台北市長的選舉是審慎樂觀、志在必得，也會全力以赴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播