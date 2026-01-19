翻車！卡提諾想以AI影片諷刺賴清德 網超嗨：把總統形容得很強大

「卡提諾狂新聞」以AI生成影片，原本是要諷刺1.25兆國防特別預算，網友們紛紛驚呼賴總統變得很強大。（圖擷自「卡提諾狂新聞」YT頻道）

YouTube頻道「卡提諾狂新聞」和「貓門影業」聯手，以AI生成影片「預算多出來的9000億花在了這裡」，將總統賴清德打造成刀槍不入的形象，原本是要諷刺1.25兆國防特別預算，不過卻得到了反效果，因為網友們紛紛驚呼總統變得很強大。

從這部AI製作的YT影片可以看到，先後有俄羅斯總統普廷、中國外交部長王毅、中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩與妹妹金與正朝賴清德開槍，甚至還有阿諾史瓦辛格發射火箭彈，但總統賴清德都毫髮無損。

隨後有基努李維搭直升機以機關槍掃射、看到大量子彈停在賴清德面前不禁直呼「如何做到的？」日本首相高市早苗則說「他（賴清德）是救世主」。

接著還有《魔戒首部曲：魔戒現身》的甘道夫喊出名言「You shall not pass」，但賴清德還是繼續邁步前進；《冰與火之歌：權力遊戲》龍后也叫出巨龍噴火，同樣無法阻擋賴清德。

在AI影片中的民眾黨前主席柯文哲、委內瑞拉前總統馬杜羅等人，見無法攔下賴清德連忙呼叫空中支援，不過賴清德在一片爆炸中如入無人之境，讓民眾黨現任主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文嚇得瞠目結舌。

「卡提諾狂新聞」的這段影片，本來是要狠酸國防特別預算草案，但顯然取得了反效果，網友留言直呼「謝謝你把總統形容得很強大」、「（賴清德）勇敢面對侵略者，帶領台灣悍無畏的前行」、「台派慕名而來，感謝你們把賴做得那麼正向勇猛」。

