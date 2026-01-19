台中國民黨「偽造連署」34人認罪盼緩刑 同意跟蔡其昌、何欣純調解

被中檢起訴指控，指揮黨工偽造罷免提議人的國民黨中市黨部書記長陳劍鋒（左）、總幹事伍康龍（右）今在法院再次當庭認罪。（資料照）

國民黨為反制公民團體發起的大罷免，於去年2月發起「以罷制罷」，卻偽造抄襲黨員名冊，偽造民進黨立委蔡其昌與何欣純第一階段罷免提議人共計4258份，台中地檢署去年6月起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工後，台中地院今天二度開庭，伍、陳等34人皆再次當庭認罪，因蔡其昌提出意見狀，表示34人至今都未和他聯繫、認錯，審判長當庭詢問後，34人都同意和蔡其昌、何欣純進行調解。

國民黨台中市黨部去年涉嫌偽造抄襲黨員名冊，中檢起訴的罪名，是刑法的行使偽造文書罪、個人資料保護法的「非公務機關非法利用個人資料」，另外，伍康龍與陳劍鋒等4名黨工，另依選舉罷免法的「非法利用他人個人資料偽造、假冒提議罪」起訴。其中陳劍鋒、伍康龍兩人還涉嫌刪除對話紀錄湮滅犯罪證據，羈押後雖坦承犯行，中檢仍請法院從重量刑。

中檢調查發現，包含去年3月11日，伍康龍等黨工，遞交補件的罷免案提議人名冊，經台中市選委會進行查對後，蔡其昌罷免案連同第一次送件合格件數共2360份（法定門檻2235份）、何欣純罷免案連同第一次送件合格件數共3513份（法定門檻3297份），伍康龍等人偽造罷免提議書的結果，使2罷免案的提議人數，形式上均達法定門檻，但實際上，蔡其昌罷免案僅有640份是真的，1720份是偽造，偽造的比例高達72.88％；何欣純部分，罷免案僅有975份是真的，2538份是偽造，偽造比例高達72.25％。

台中地院今天第2次開準備程序庭，34人都再次當庭認罪，楊大緯的辯護人再次提出認罪協商，強調楊角色較輕，希望能從輕量刑，爭取緩刑、易科罰金的機會。

審辦長並詢問檢察官對於給予34人緩刑有何意見？檢察官表示，希望依起訴書具體求刑意見，其中陳劍鋒、伍康龍兩人涉案情節較嚴重，若考慮給予緩刑，應附加符合相當負擔的處分。

陳劍鋒的辯護人表示，罷免是政治錯誤，反罷免則是錯誤中的錯誤，陳迫於當時黨部的壓力犯下此案，已經認罪，將來相信不會再犯，因此案是社會矚目案件，希望審判長頂住壓力。

因蔡其昌有提出意見狀，認為34名被告至今都無人和他聯繫，也沒有人認錯，尤其沒有向被冒名的4千多人致歉，審判長詢問34人是否願意和蔡其昌、何欣純調解？34人和律師討論後都同意和兩人進行調解。

