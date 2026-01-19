為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌竟將國防機密會議資料帶走！林楚茵：還好第一時間被追回

    2026/01/19 11:58 記者黃靖媗／台北報導
    立法院外交及國防委員會今（19）日針對1.25兆元國防特別條例草案召開秘密會議。民進黨立委沈伯洋與林楚茵指出，民眾黨主席黃國昌竟將機密資料帶出會場外，所幸資料第一時間被追回。（記者廖振輝攝）

    立法院外交及國防委員會今（19）日針對1.25兆元國防特別條例草案召開秘密會議說明。民進黨立委沈伯洋與林楚茵指出，民眾黨主席黃國昌竟將機密資料帶出會場外，所幸資料第一時間被追回。

    立法院外交及國防委員會今日召開機密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備質詢。

    民進黨立委林楚茵今日透過臉書指出，機密會議召開途中，黃國昌竟從委員會場帶走機密資料，還好第一時間被追回。

    民進黨立委沈伯洋補充指出，黃國昌質詢結束後，今日召委王定宇立即要宣告，有哪些事情要注意不能洩露，但黃國昌不知何故一直往門口要走出去，可能是急著有行程，王定宇只好無奈說「那黃委員你邊往門口走邊聽我講好了」，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，將機密資料帶出去。

    林楚茵指出，本次會議全程機密可公開的資訊經國防部整理後，會於今日下午交給出席委員。

