為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營中市長人選「姐弟爭」陷僵局 楊瓊瓔喊話儘快決定對的人選

    2026/01/19 11:05 記者張軒哲／台中報導
    楊瓊瓔期盼國民黨中央公平選出台中市長人選。（記者張軒哲攝）

    楊瓊瓔期盼國民黨中央公平選出台中市長人選。（記者張軒哲攝）

    國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和，台中市長盧秀燕昨與兩人同台參加佛教活動，盧表示，希望兩人求了佛法，有了智慧之後，儘速協調成功；對此，楊瓊瓔今日表示，能理解盧秀燕市長的說法，希望藍營台中市長能儘快決定對的人選。

    楊瓊瓔17日驚爆，去年12月台中黨慶活動後餐敘中，江曾向藍營幹部提及，因4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望提名時間在5月之後較合適；對此，江啟臣否認有提過此事。兩人相爭陷入僵局，支持者也開始在網路互相留言力挺支持對象。

    楊瓊瓔今日參加潭子聚興里市民活動中心動土受訪，她表示，相信黨中央會透明公平的方式決定人選，讓基層放心，國民黨更團結。

    雙方支持者已先在網路「開戰」，多位江啟臣支持者上楊瓊瓔臉書提問「國民黨最不缺的是搞分化的人、可以不要再亂了嗎？」楊瓊瓔支持者則留言「加油、妳是最棒的」，楊瓊瓔說，針對網友的留言，她覺得民主時代，各有立場，她不會在意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播