藍營中市長人選「姐弟爭」陷僵局 楊瓊瓔喊話儘快決定對的人選

楊瓊瓔期盼國民黨中央公平選出台中市長人選。（記者張軒哲攝）

國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和，台中市長盧秀燕昨與兩人同台參加佛教活動，盧表示，希望兩人求了佛法，有了智慧之後，儘速協調成功；對此，楊瓊瓔今日表示，能理解盧秀燕市長的說法，希望藍營台中市長能儘快決定對的人選。

楊瓊瓔17日驚爆，去年12月台中黨慶活動後餐敘中，江曾向藍營幹部提及，因4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望提名時間在5月之後較合適；對此，江啟臣否認有提過此事。兩人相爭陷入僵局，支持者也開始在網路互相留言力挺支持對象。

楊瓊瓔今日參加潭子聚興里市民活動中心動土受訪，她表示，相信黨中央會透明公平的方式決定人選，讓基層放心，國民黨更團結。

雙方支持者已先在網路「開戰」，多位江啟臣支持者上楊瓊瓔臉書提問「國民黨最不缺的是搞分化的人、可以不要再亂了嗎？」楊瓊瓔支持者則留言「加油、妳是最棒的」，楊瓊瓔說，針對網友的留言，她覺得民主時代，各有立場，她不會在意。

