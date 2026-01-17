藍白緊咬哲學系出身質疑能力 他揭鄭麗君經歷：在台灣真的不多見

行政院副院長鄭麗君（中）在美國針對台美關稅磋商談判結果召開記者會。（翻攝直播）

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表格里爾率領的美方團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。而藍白卻緊咬鄭麗君讀哲學系出身，質疑其能力，對此紡織專家「扛布者-為紡織而活的男子」揭露鄭麗君的經歷。

紡織專家透過臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」PO文表示，誰說哲學就是很學術？又或者誰說哲學只能限定在人文學科當中？要知道哲學作為「知識之母」，其實宗旨不全然只是在邏輯或者各種道德、正義、理性與感性之間的議題中打轉，哲學的目標就是用有組織、有條理的方式爬梳脈絡，進而解決問題，自己講沒有說服力，就來看鄭麗君。

專家指出，20多年前，鄭麗君是最年輕的內閣成員，35歲就當上行政院青年輔導委員會（現教育部青年發展署）主任委員，雖說有個好的開始，一般人可能在有這經歷下就開始挑戰議員、立委等定位，開始逐步找尋更好、更高的政治位階，但對鄭麗君來說，政治不該只是種權力上的追尋，而是該從人民跟土地找答案，打造出人民所需要且想要的答案。

專家續指，所以那時在民進黨極度逆風的情況下，她選擇辭官不參選，發起並投身於逆風行腳運動，徒步從鵝鑾鼻走510公里一路回到台北。要知道這不是一場為了勝選的造勢，因為那時應該沒人認為民進黨可以逆轉勝，當然這次行動也不能改變大選結果，但成功凝聚了民進黨那時潰散的士氣，228當天在中山足球場的舞台前接受民眾的歡呼，當年也是因為她的感召，自己是逆風行腳團的一員。

他分析，看到鄭麗君一路走過來卻沒有喊過一聲累，確實實在是好生敬佩，在2008年後，鄭麗君創立青平台基金會，培育青年人才並進行政策儲備，也與丈夫沈學榮共同創立「慕哲咖啡」，並每週舉辦「哲學星期五」講座，邀請學者、社運人士與青年對談，這些活動到後來成為重要的論述基地，不只讓民眾或者說年輕人更加了解國家、人民的本質，且為後來的太陽花學運積累了知識能量。就是有這些長期的耕耘，才讓太陽花能夠有動力成為歷史性最具指標的公民運動之一。

專家補充，鄭麗君2012年擔任不分區立委時，也盡其全力對抗課綱微調，還有支持同婚議題，那段：「今天我們聚在這裡討論該不該給同志結婚的權利，這本身就是一種威權。即使修法通過，我也不認為是『給予』權利，只是『還給』同志們被剝奪的權利罷了。」不只讓人印象猶新，且是基於基於天賦人權的哲學論述，而這個堅持，也終於在2019年民進黨執政時，成功過關。讓台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家。

他說，很多人會覺得，人文這種不是科技業，沒有本錢發展，就得靠補助才活得下來。又或者這種東西就是有存在就好，不必去想到它，讓人民意識到它，就是個辦活動的康樂單位，而鄭麗君在2016年就任文化部長後，就用行動證明，這個論述是錯的，不只推動「文化基本法」：確立了國家保護文化多樣性的義務，並創設了「文化影響評估」機制，規定重大公共建設必須評估對文化的衝擊。這讓文化保存不再是開發案的絆腳石，而是前置的必要考量，也推動「國家語言發展法」：將台灣各固有族群使用之自然語言（台語、客語、原住民語、台灣手語）一律列為「國家語言」，並規定學校須納入課程，這是台灣文化主體性建構的重要里程碑 。

專家稱，鄭麗君另外也爭取到了超過200億台幣的預算，利用這筆資源，她啟動「重建台灣藝術史」計畫透過系統性的蒐藏、研究與展覽，讓黃土水、陳澄波等台灣藝術家的作品重見天日，也成立了行政法人「文化內容策進院」，對標韓國以國家基金投資影視音產業，試圖打造台灣的文化獨角獸，台灣文化、演藝圈能再有活水灌入，鄭麗君文化部長任內有絕對的貢獻，所以2019年初隨內閣總辭時，文化界發起「部長不要走」連署，超過1500位藝文工作者具名挽留，這證明了她的施政不僅有理念，成功塑造台灣主體性，更能回應業界的需求，讓產業蓬勃發展下去。

專家表示，鄭麗君又再次沉潛後，2024回鍋擔任行政院副院長，在對等關稅考驗來臨時，率領談判團隊與美方進行協商，不只要克服來自川普的考驗，甚至對於外界擔憂台積電赴美設廠導致去台化的問題或產業空洞化，提出了「是延伸不是外移」的戰略論述，結果就不用多說了，就是取得超前的成功，不是一連串的口水戰，而是通過各種溝通與對話，讓她能在激烈衝突時能夠異中求同，找出共識，並將將原本屬於邊緣的論述，逐漸轉化為國家的主流價值，落實為國家運轉的方針之一。

專家直言，「這種政治人物，在台灣真的不多見了」，感謝鄭副院長多年以來對台灣的貢獻，也在這次談判中繳出漂亮的（成績），這邊要獻上最高的敬意，要知道哲學本來就不是一種空泛的學科，而是該用理性的精神，務實的態度解決問題。鄭麗君就是最務實的哲學實踐者，一樣是哲學系畢業生的扛布者要繼續努力。

