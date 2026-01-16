為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台美關稅敲定15％且不疊加 李正皓諷國民黨記者會：像活在不同時空

    2026/01/16 15:22 即時新聞／綜合報導
    名嘴李正皓。（資料照）

    美台關稅達成最終協議，關稅降至15％，232條款不再「疊加」，國民黨今日召開「黑箱作業換來產業掏空，好一個『台灣模式』？」記者會。對此，名嘴李正皓嘆說，「國民黨跟他們的支持者真的活在不同時空。」

    李正皓今於社群平台發文提及，「台美關稅出來了，15%。看看台股、台積電的股價，再看看國民黨記者會上所謂的百業寒冬、喪權辱國的論述」。

    李正皓無奈地說，「國民黨跟他們的支持者真的活在不同時空。」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「他們就喊著百業寒冬，然後搭機出國玩」、「那些不喜歡台灣的政客，就滾出去，不要再浪費國家資源，人民的納稅錢」、「不喜歡就去中國當個堂堂正正的中國人」。

    相關新聞請見︰

    美台關稅15％ 拍板 國民黨記者會臨時改主題質疑台成「被設計對象」

    談妥對等關稅15％且不疊加！鄭麗君：台美關稅談判取得二大成果

    國民黨文傳會主委吳宗憲（右）、發言人牛煦庭（左）今舉行「黑箱作業換來產業掏空，好一個『台灣模式』？」記者會。（記者廖振輝攝）

