疑失控暴衝 首爾西大門站附近公車撞樓釀13傷

南韓首爾市西大門區今下午1輛市區公車行經西大門站十字路口附近時，疑失控衝上人行道，並直接撞進鄰近的NH農協銀行大樓。（圖擷自「@no_more_sapiens」X）

南韓首爾市西大門區今下午1輛市區公車行經西大門站十字路口附近時，疑失控衝上人行道，並直接撞進鄰近的NH農協銀行大樓，造成包括公車司機在內共13人受傷，其中2人重傷，警方持續調查事故細節中。

綜合南韓媒體報導，當地時間下午1時27分左右，首爾市704號市區公車行經西大門站附近路口時，因不明原因疑失控後衝向路旁人行道，最後撞上NH農協銀行大樓外牆，現場一片混亂。

據當地消防和警察表示，這起事故共造成13人受傷，包括50多歲男性公車司機；傷者之中，有2人傷勢嚴重，分別為一名50多歲女性、一名30多歲男性，2人皆為當時行走在人行道上的行人。

報導指出，警方初步對公車司機進行酒測，結果顯示並無酒駕情形，正在調查具體事故經過和原因等。

서대문역 농협 은행 본점 버스 돌진 사고로 13명 부상 ㄷㄷ



조금 전에 지나온 곳인데… 다들 크게 안다쳤기를 바랍니다



요즘 차량이 인도로 넘어오는 사고가 부쩍 늘어서 언제나 신경쓰고 다녀야겠네요… pic.twitter.com/UJiJNGJPpt — 노모사피엔스 （@no_more_sapiens） January 16, 2026

