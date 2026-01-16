為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨宜蘭縣長提名協調 將採全民調決定人選結果2月底前出爐

    2026/01/16 15:50 記者施曉光／台北報導
    國民黨中央提名協調小組今日下午就宜蘭縣長選舉提名，邀集宜蘭縣提名協調小組與國民黨立委兼文傳會主委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德等2位競爭對手進行協調。（資料照）

    國民黨中央提名協調小組今日下午就宜蘭縣長選舉提名，邀集宜蘭縣提名協調小組與國民黨立委兼文傳會主委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德等2位競爭對手進行協調。（資料照）

    國民黨中央提名協調小組今日下午就宜蘭縣長選舉提名，邀集宜蘭縣提名協調小組與國民黨立委兼文傳會主委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德等2位競爭對手進行協調，決定在2月底前以內參全民調的方式決定出線人選，會後吳、張兩人還一起共同接受媒體訪問，形塑團結形象。

    吳宗憲強調，宜蘭縣就是藍營提名協調的「模範」，會中「沒有人血壓高或講話大聲」，而且自己與張從未攻擊彼此。

    吳宗憲指出，協調會上大家談得非常融洽，並達成多項共識，雖然今天沒有協調出確定人選，但有就協調機制達成共識，確定以全民調為依據，雙方對此結果都很滿意，下週第2次協調時就會確認執行民調的機構、民調時間以及民調題目等細節，預定2月底前完成民調。

    張勝德則強調，自己與吳宗憲是「合作伙伴」，不是對手，未來就以全民調結果來決定由誰出線，至於民調辦理時間黨部這邊會再確認，而且民調會有對比與互比。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播