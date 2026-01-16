台美談妥關稅15％、半導體享豁免 AIT力讚具歷史意義

美國在台協會（AIT）今天（16日）在社群表示，與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）今天正式簽署一項具有歷史意義的貿易協議，確立美台「戰略經濟夥伴關係」。（資料照）

美國在台協會（AIT）今天（16日）在社群表示，與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）今天正式簽署一項具有歷史意義的貿易協議，確立美台「戰略經濟夥伴關係」。雙方達成共識，美國對台灣貨品適用的對等關稅稅率將不超過15%，並針對半導體產業祭出《232條款》關稅豁免獎勵措施；協議同時確立台灣企業將加碼投資美國，承諾直接投資與信貸擔保總額達5000億美元，以協助恢復美國半導體製造的領導地位。

AIT今發布聲明指出，這項前所未有的承諾將大幅推動美國半導體產業大規模回流，旨在強化美國本土半導體供應鏈、創造高薪工作並鞏固國家安全，確保美國在科技與產業的領導地位。

根據雙方公布的協議內容，該協議建立可預期的關稅架構以促進貿易平衡。在關稅稅率方面，美國對台灣貨品適用的對等關稅稅率，最高將不超過15%；針對台灣汽車零組件、原木、木材及木材衍生產品，其適用的美國「232條款」關稅，同樣設定最高不超過15%的上限。此外，美國將對學名藥及其原料、飛機零組件，以及無法取得的天然資源，適用0％的對等關稅。

針對備受關注的半導體產業，協議明定未來對台灣半導體適用的「232條款」關稅，將對投資美國的台灣製造商給予獎勵。凡正在美國新建產能的台灣企業，在核准建設期間內，可規劃產能最多2.5倍的產品輸美而免繳「232條款」關稅，超過配額部分則適用較低的優惠稅率；而已完成在美建廠計畫的業者，仍可享有規劃產能最多1.5倍的免稅進口額度。

依據美國商務部發布的事實清單（Fact Sheet），為落實「美國優先」的貿易與投資，台灣半導體與科技企業將進行總額至少2500億美元的新直接投資，用於建設並擴大在美的先進半導體、能源及AI產能。同時，台灣也將提供至少2500億美元的信貸擔保，以促進台企額外投資，支持美國建立完整的半導體供應鏈與生態系。

美方指出，依據協議，台灣將協助美國投資於台灣的半導體、人工智慧（AI）、國防科技、電信及生物科技產業，以擴大美國企業進入市場的機會並深化技術合作。美方強調，半導體對美國工業、技術及軍事力量至關重要，川普政府致力於扭轉過去該戰略產業外移、導致美國依賴外國製造商與脆弱供應鏈的趨勢。

