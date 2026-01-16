籲盡速通過38項新興預算 傅崐萁：別再把政黨意識放在人民之上

國民黨團呼籲盡速通過38像新興計畫預算。（記者塗建榮攝）

立法院國民黨團、民眾黨團今在院會提38項、共718億新興預算抽出審查，今天在立法院會逕付二讀。國民黨團總召傅崐萁在院會發言呼籲，大家應以民生為本，不要再把政黨意識放在人民之上，盡快的依照「預算法」把最重要的38項新興計畫預算盡快通過。

傅崐萁說，當全世界兵凶戰危烽火連天、戰爭迭起的時刻，在野黨為了防衛台灣，國會正式通過軍人加薪，而不是讓只領到35000元的職業軍人要養家活口上戰場；並讓所有的警消能夠維護社會的安定跟秩序，能夠擁有完整的退休計畫，國會也通過相關法案。但很遺憾的，賴政府在115年的總預算都沒有把防衛台灣最關鍵的力量，把這些預算編進來

傅崐萁表示，這本身是一個違法的預算，但綁架的卻是全台灣的人民，我們大家應該要思考，大家如何平心靜氣，放下彼此的成見，好好的來顧民生、拚經濟。今天國民黨團跟民眾黨團非常負責任的提出行政院38項新進計畫，攸關民生非常迫切的這些相關的預算，把它正式抽出並依照「預算法」第54條交付國會來公決。

傅崐萁表示，包括TPASS、生育補助每胎10萬、育兒津貼、學校整建、橋樑修復、人才培育、產業創生、河川治水及排水整體改善，還有在整體的醫療科技的推動計畫、品牌賽事的相關運動計畫、網路數位的韌性計畫 、各縣市一般性補助的320億、高雄屏東東西向的快速道路。

