為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    籲盡速通過38項新興預算 傅崐萁：別再把政黨意識放在人民之上

    2026/01/16 15:30 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團呼籲盡速通過38像新興計畫預算。（記者塗建榮攝）

    國民黨團呼籲盡速通過38像新興計畫預算。（記者塗建榮攝）

    立法院國民黨團、民眾黨團今在院會提38項、共718億新興預算抽出審查，今天在立法院會逕付二讀。國民黨團總召傅崐萁在院會發言呼籲，大家應以民生為本，不要再把政黨意識放在人民之上，盡快的依照「預算法」把最重要的38項新興計畫預算盡快通過。

    傅崐萁說，當全世界兵凶戰危烽火連天、戰爭迭起的時刻，在野黨為了防衛台灣，國會正式通過軍人加薪，而不是讓只領到35000元的職業軍人要養家活口上戰場；並讓所有的警消能夠維護社會的安定跟秩序，能夠擁有完整的退休計畫，國會也通過相關法案。但很遺憾的，賴政府在115年的總預算都沒有把防衛台灣最關鍵的力量，把這些預算編進來

    傅崐萁表示，這本身是一個違法的預算，但綁架的卻是全台灣的人民，我們大家應該要思考，大家如何平心靜氣，放下彼此的成見，好好的來顧民生、拚經濟。今天國民黨團跟民眾黨團非常負責任的提出行政院38項新進計畫，攸關民生非常迫切的這些相關的預算，把它正式抽出並依照「預算法」第54條交付國會來公決。

    傅崐萁表示，包括TPASS、生育補助每胎10萬、育兒津貼、學校整建、橋樑修復、人才培育、產業創生、河川治水及排水整體改善，還有在整體的醫療科技的推動計畫、品牌賽事的相關運動計畫、網路數位的韌性計畫 、各縣市一般性補助的320億、高雄屏東東西向的快速道路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播