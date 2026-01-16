國民黨台中市長提名協調無果 江啟臣盼本月底產生人選

國民黨台中市長選舉提名協調未達成共識，江啟臣會後受訪希望本月底前產生人選。（記者廖振輝攝）

國民黨中央提名協調小組今日中午就台中市長選舉提名，邀集台中市提名協調小組與立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等2名競爭對手進行協調，前後時間歷經2個多小時，但雙方仍無法達成共識，江啟臣會後受訪表達失望與遺憾，他強調希望本月底前就能產生人選，至於下次協調時間以及是否有可能舉辦初選，江啟臣說，只要黨中央認為是公平、公開、公正的方式，他都沒有意見，並強調要請黨中央再「多加努力」。

楊瓊瓔尊重黨中央 靜待第2次協調

楊瓊瓔則指出，她與江啟臣在初選機制問上仍未達成共識，自己堅持公平、公正、公開、透明，避免影響國民黨的團結，她願意再做進一步溝通，尋求最大共識，希望黨中央協助，以確保程序正義，讓國民黨以團結姿態迎接勝利；至於江啟臣希望本月底前確定人選，楊瓊瓔未置可否，只說尊重黨中央，她會靜待黨中央通知第2次協調。

對於媒體詢問希望的協調模式為何，楊瓊瓔沒有正面回應，只說等待第2次協調，至於初選模式問題，她強調，就是黨中央提出並經中常會通過的方案；媒體追問，是否就是採3成黨員投票、7成民調結果，還是以全民調結果決定？楊瓊瓔說，還不確定，並強調國民黨是團結的，自己願意再進一步溝通，尋求最大共識，現在就等黨中央通知第2次協調。

對於協調時間長達2個多小時，江啟臣解釋，吃飯加上談話交換意見的時間，所以比較久，他在會中表達地方基層對於台中市長人選尚未底定，都感到焦慮不安，並期待黨中央趕快確定人選，台中市長盧秀燕也希望在本月底前確定人選，他贊同並支持這個方向，至於要用哪一種公平、公正方式，他尊重黨中央的安排。

面對媒體追問是否贊成舉辦初選？江啟臣說，自己表達的是基層希望產生人選的時間，至於本月底前要採用哪種方式來決定人選，就由黨中央做安排。

至於下次協調時間以及是否可能舉辦初選，江啟臣說，今天會中沒有決定，但只要黨中央認為是公平、公開的方式，他都沒有意見，並再次強調總不能再一直拖下去，希望本月底前就能確定人選，才能符合基層支持者的期待。

國民黨中央提名協調小組今日中午就台中市長選舉提名，邀2位參選人江啟臣（右）、楊瓊瓔（左）進行協調。（資料照）

