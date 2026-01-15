不考慮錢最想做什麼？ 蔡英文神回「1句話」笑翻9.3萬人

前總統蔡英文。（資料照）

台灣前總統蔡英文（小英）卸任後，不時會透過社群平台Threads與民眾互動，幽默發言時常掀起熱烈討論。近日一名網友發文詢問大家，如果今天不用考慮金錢問題，自己最想做什麼？問題拋出後，湧入大批網友留下各種想法，還意外釣出蔡英文回問︰「沒人考慮做總統嗎？」，瞬間吸引超過9.3萬人按讚。

該名網友11日在Threads發文提問︰「如果今天不用考慮錢，你最想立刻做的是什麼？」，吸引超過210萬人次瀏覽、8000多則留言討論，其中不乏相當溫暖的言論，「收養所有父母不愛的小孩」、「把所有病人的醫藥費付清」、「讓世界的每個孩子都能擁有公平的教育機會」「把快垮掉的老房子都買下來，請建築師整修成文化空間」、「蓋一間可以容納台灣所有流浪動物的家，讓他們不再流浪」。

也有人寫下實用的想法，「買單國防預算」、「把所有要把台灣賣掉的人送到中國去」、「把台灣加裝個巨大引擎開到地中海選個好位置，跟中國說bye bye，從此擺脫潮濕、中國威脅、颱風」。還有不少人感嘆，「留言區是我認為現在台灣很美好的原因，真的很多人是以利他的角度出發想事情的」、「我被下面台灣人的留言暖到需要開冷氣，這大概是為什麼外國人曾說：台灣人創造了一個天堂，可能連自己都不知道」。

隨著這篇貼文成為Threads熱門話題，意外釣出小英在昨（14日）晚間留言，她開玩笑反問大家︰「沒人考慮做總統嗎？」，頓時笑翻眾人，紛紛留下各種幽默回覆，「我OK您先請」、「總統是您專業，我挺就好」、「做總統太難了，但妳做得很好」、「這是考慮就能做的嗎！妳行妳上」、「您已經是總統天花板，很難超越」、「在您之後，我覺得總統沒這麼好當」、「柯文哲天天考慮，但是也沒做到啊，這是命」。

