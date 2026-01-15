曾以肉身擋怪手護水 吳音寧子弟兵巫宛萍領表角逐溪州鄉長

巫宛萍（前左3）14日在⼀群年輕支持者陪同下，到民進黨彰化縣黨部領表登記參選溪州鄉長。（巫宛萍提供）

民進黨彰化縣黨部近日受理領表登記參選2026五合一選舉，除了多名政壇熟面孔外，也多了新面孔，其中登記參選溪州鄉長的巫宛萍，長年深耕農鄉文化、推動地方創生，並跟隨吳音寧投入公共事務多年，學經歷豐富，這次宣布參選，其實令地方期待已久，成為最受矚目的新人之一。

現年40歲的巫宛萍，擁有國立台南藝術大學建築藝術研究所碩士學位。2010年因「藝術駐村」來到溪州，隔年遇上「護水運動」，當時她與時任公所秘書的吳音寧站在第一線，以肉身阻擋怪手奪取農業用水，這場震撼教育讓她跨入公共事務至今14年，她在年輕支持者陪同下，前往民進黨縣黨部領表，並以「溪州阿萍」臉書帳號發文宣布參選。

巫宛萍說，2011年溪州「護水運動」，讓她深刻理解，參與公共事務不只是口號，而是與生活息息相關的選擇。因此，她開始投入地方創生，包括策劃「溪州黑泥季」活動、推動大庄社區公益食堂、活化溪州成功旅社（現為成功事務所）等閒置空間，並積極推廣在地農產，將溪州打造成文化觀光熱點，除此之外，她也入籍溪州，並在成功旅社舉辦婚禮，還有買房、生子等，人生重要時刻都選在溪州。

巫宛萍說，她投入公共事務多年，溪州每個社區幾乎都走過好幾遍，很多人都可以立刻認出她，但最令她感動的是，鄉親介紹她時總會說「宛萍是咱溪州人捏！」這句話讓她知道，溪州真的接納我了，但也意識到，「自己不能只在旁努力，要在關鍵位置替大家把話說清楚，做出正確的政治選擇」。

巫宛萍強調，目前溪州面臨人口外移、產業轉型與土地利用等課題，而她累積的地方實作經驗，就是讓她有底氣參選的原因，她期望打造讓青年願意回來、老人能被照顧、在地產業能永續發展的溪州。

對於子弟兵出戰，吳音寧給予高度肯定。吳音寧表示，宛萍是來自新北板橋的「都市囡仔」，但對長輩與弱勢，都展現出無比親和力與耐心。從早期共同守護莿仔埤圳到後來推廣農村文化，宛萍展現了卓越的溝通與執行力。「幾年前就鼓勵她參選，當時她覺得還要磨練，現在她準備好了！」吳音寧也說，宛萍真的很愛溪州，她對溪州的經驗跟想法令人期許，絕對是帶領鄉親前行最好的人選。

巫宛萍（右1）跟隨吳音寧（右2）投入公共事務多年，學經歷豐富。（巫宛萍提供）

巫宛萍長年深耕農鄉文化、推動地方創生，早已是溪州家喻戶曉的人物。（巫宛萍提供）

現年40歲的巫宛萍，擁有國立台南藝術大學建築藝術研究所碩士學位。（巫宛萍提供）

